La esperada visita del papa León XIV al Perú congregará a miles de fieles en una celebración religiosa que tendrá lugar el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 10:00 a. m., en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, en Lima.

Para facilitar la participación de las familias, los organizadores han establecido un sistema de inscripción virtual que permitirá solicitar hasta ocho entradas gratuitas por usuario, siempre que se registren correctamente los datos de cada asistente.

Ingresa a https://www.ticketmaster.pe/

ℹ️ Importante: Este evento es 100 % gratuito. El acceso se realizará únicamente con una entrada obtenida mediante canje previo en Ticketmaster Perú.

Fecha: lunes 16 de noviembre de 2026

Lugar: Base Aérea Las Palmas, Lima

Hora de inicio: 10:30 a.m.

Información Importante

Las entradas son gratuitas, nominadas, personales e intransferibles .

. Está prohibida su venta, cesión o comercialización.

Cada asistente deberá contar con su propia entrada y documento de identidad.

No será posible modificar los datos registrados después de confirmar el canje.

Canje Gratuito de Entradas

El canje es únicamente digital a través de https://www.ticketmaster.pe

Estará disponible los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2026, sujeto a disponibilidad.

Límite de entradas por persona: Cada usuario podrá solicitar hasta 8 entradas: una para sí mismo y hasta 7 para sus acompañantes.

¿Cómo realizar el canje?

Ingresa a tu cuenta de Ticketmaster Perú. Si aún no tienes una, selecciona “Ingresar / Registrarse” y completa tus datos.

y completa tus datos. Busca el evento “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas” .

. Selecciona la categoría Público General y la cantidad de entradas que necesitas.

y la cantidad de entradas que necesitas. Elige uno de los bloques disponibles en el mapa.

Registra los nombres, apellidos y el documento de identidad de cada asistente.

Revisa cuidadosamente la información antes de confirmar.

Finaliza el canje y descarga tus entradas digitales.

Nominación de Entradas

Cada entrada debe registrarse con los datos exactos de la persona que asistirá:

Ciudadanos peruanos: DNI.

DNI. Ciudadanos extranjeros: pasaporte o carné de extranjería.

pasaporte o carné de extranjería. Un mismo documento de identidad no podrá registrarse más de una vez.

Las entradas no podrán transferirse a otra persona.

ℹ️ Una vez emitidas las entradas, no será posible modificar los datos. No hay cambio de titularidad.

Método de Entrega

Las entradas serán digitales e incluirán un código QR. Podrás encontrarlas ingresando a: Mi Cuenta → Mis Entradas

Para ingresar al evento, podrás presentar la entrada:

Desde tu teléfono móvil.

De manera impresa.

Te recomendamos llevar una copia impresa como respaldo y evitar compartir el código QR con otras personas.

Ingreso al Evento

Cada asistente deberá presentar:

Su entrada digital o impresa con código QR.

El documento de identidad físico registrado durante el canje.

Deberás ingresar por la puerta y en el horario indicados en tu entrada. No será posible utilizar una puerta distinta ni cambiar de bloque durante el evento.

La entrada garantiza el acceso al bloque seleccionado, pero no incluye un asiento o ubicación numerada. Si varias personas realizaron el canje juntas, no será necesario que ingresen al mismo tiempo, siempre que cada una cuente con su entrada y documento

Personas con Discapacidad|Movilidad Reducida

Las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con:

Una zona habilitada.

Acceso diferenciado por la Puerta N.° 2 .

. Orientación del personal para facilitar su ingreso y ubicación.

La posibilidad de asistir con un acompañante.

Tanto la persona asistente como su acompañante deberán contar con su propia entrada.

Menores de Edad

Los menores de edad podrán asistir considerando lo siguiente:

Cada menor deberá tener su propia entrada.

Deberá presentar su documento de identidad.

Deberá asistir acompañado por uno de sus padres o por un tutor responsable.

Se permitirá el ingreso de coches de bebé para niños de hasta 5 años.

Recomendaciones para tu asistencia

Revisa previamente la puerta y el horario indicados en tu entrada.

Planifica tu traslado con anticipación.

Se recomienda utilizar transporte público debido a los cierres de vías y la congestión prevista en los alrededores.

Lleva tu entrada y documento de identidad físico.

No compartas tu entrada ni el código QR.

Sigue las indicaciones del personal de organización y seguridad. León Vuelve a Casa

Para conocer más información sobre accesos, transporte, servicios y recomendaciones para la jornada, revisa las preguntas frecuentes oficiales del organizador.

El proceso estará habilitado únicamente del jueves 5 al domingo 8 de noviembre de 2026, por lo que los interesados deberán completar el trámite dentro de ese periodo.

Más detalles aquí: https://help.ticketmaster.pe/hc/es-419/articles/52375757915665-Papa-Le%C3%B3n-XIV

A continuación, te explicamos cómo acceder a los pases, qué documentos necesitas, cómo se asignarán las puertas de ingreso y cuáles son las condiciones para participar en la Santa Misa del papa León XIV en Lima.

¿Cuándo y dónde será la misa del papa León XIV en Lima?

La celebración eucarística está programada para el lunes 16 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

Debido a la gran cantidad de asistentes prevista, el ingreso contará con un sistema de distribución por bloques, puertas de acceso y horarios asignados mediante la plataforma digital de inscripción.

Los participantes deberán revisar cuidadosamente estos datos antes de acudir al recinto, ya que cada entrada tendrá una ubicación y condiciones específicas de acceso.

¿Cómo obtener hasta ocho entradas gratuitas para la misa del papa León XIV?

El procedimiento será completamente virtual y se realizará mediante la plataforma ticketas.pe, según la información proporcionada.

Cada persona podrá tramitar un máximo de ocho pases gratuitos, incluida su propia entrada. Esta modalidad permitirá que un mismo usuario registre a varios integrantes de su familia, como niños, padres y adultos mayores.

¿Desde cuándo se podrán solicitar las entradas gratuitas?

El registro digital estará disponible durante cuatro días consecutivos, desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de noviembre de 2026.

Durante ese periodo, los interesados podrán completar el procedimiento virtual y registrar a sus familiares, respetando el límite máximo establecido por usuario.

Como cada pase estará vinculado a una persona determinada, es recomendable tener a la mano los documentos de identidad de todos los asistentes antes de iniciar la inscripción.

También conviene verificar los datos con anticipación para evitar errores que puedan generar inconvenientes durante el acceso a la Base Aérea Las Palmas.

¿Qué documentos se necesitan para ingresar a la misa papal?

Quienes obtengan sus entradas deberán contar con un documento de identificación válido que permita comprobar la identidad del titular.

Para el registro se aceptarán tres tipos de documentos:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pasaporte.

Carné de extranjería.

Esta identificación es importante porque las entradas gratuitas serán personales y no podrán transferirse a terceros.

En consecuencia, una persona no podrá ingresar utilizando el pase de otro asistente, aunque pertenezca al mismo grupo familiar.

¿Se pueden comprar o transferir entradas para la misa del papa León XIV?

No. Los organizadores han establecido que todas las entradas serán completamente gratuitas, por lo que no corresponde realizar ningún pago para obtenerlas.

También se encuentra prohibida su comercialización, así como el uso de pases falsificados o alterados.

Ante publicaciones que ofrezcan entradas a cambio de dinero, se recomienda no realizar ninguna transacción y comunicar el hecho mediante los canales oficiales del Arzobispado de Lima.

Asimismo, los fieles deberán asegurarse de utilizar únicamente el portal de inscripción anunciado para el evento y evitar compartir información personal con intermediarios.

Recomendaciones para asistir a la Santa Misa en Las Palmas

La organización del ingreso por bloques busca facilitar el desplazamiento de los participantes y evitar concentraciones innecesarias de personas en las puertas de acceso.

Por esta razón, quienes consigan entradas deberán respetar el horario y la puerta asignados por el sistema, especialmente si asistirán con niños o adultos mayores.

Es conveniente revisar toda la información de los pases antes del día de la ceremonia y conservarlos en un formato que permita su presentación cuando sean requeridos.

La celebración del 16 de noviembre de 2026 será una de las actividades religiosas centrales previstas durante la visita del papa León XIV a Lima, por lo que conocer anticipadamente las condiciones de participación ayudará a los asistentes a organizar su presencia en el evento.