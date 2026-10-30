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La Selección Peruana Sub-15 firmó una notable recuperación en el Mundial de Azerbaiyán tras ser derrotada en su primer cruce ante la escuadra italiana

El día de ayer a las 5:30 a.m., el cuadro incaico igualó 1-1 ante Italia y cayó 4-3 en una disputada tanda de penales.

Sin embargo, el equipo nacional siguió en competencia para pelear por la mejor ubicación del torneo, disputando la llave por los puestos del 17 al 32.

La contundente respuesta de la Selección Peruana Sub-15 en el Mundial de Bakú

A las 11:45 a.m. del mismo miércoles, la Blanquirroja reaccionó y venció 2-1 a Angola con un doblete del atacante Sebastián Tejada en Bakú.

Asimismo, el día de hoy a las 5:30 a.m., el seleccionado patrio mantuvo su racha goleadora al superar 3-1 a República de Irlanda con absoluta solvencia táctica.

Seguidamente, al mediodía, la Selección Peruana Sub-15 remontó un 3-0 en contra ante Rusia con goles de Edinson Vela y doblete de Jean Franco Trujillo.

Tras igualar 3-3 en el tiempo reglamentario, el cuadro patrio selló su triunfo por 5-4 en la definición por penales.

El desafío decisivo frente al seleccionado de Albania

De esta manera, el conjunto peruano encadenó tres triunfos consecutivos para asegurar su lugar en la definición por el decimoséptimo puesto mundialista.

Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Ortiz enfrentará a Albania este viernes 30 de octubre para cerrar su participación en el certamen.

El cuadro albanés llega tras superar sus respectivos cruces de clasificación al derrotar a Argelia, Australia y Bosnia y Herzegovina, prometiendo un choque disputado en Bakú.

La Selección Peruana Sub-15 buscará imponerse ante su similar de Albania para conseguir el puesto 17 en el Mundial desarrollado en Azerbaiyán.