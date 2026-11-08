Han pasado 41 años desde que se viene pidiendo justicia por la desaparición forzada del dirigente por parte de sus familiares. El pedido de justicia lo lidera Doris Caqui esposa de Rímac Capcha. Esta ratificación ha sido un paso más para la anhelada justicia.

El Comandante Matta recibió una primera condena de prisión en el año 2017 imponiéndole veinte años. A otro mando militar, Daniel Cortez Alvarado, se le impuso catorce años. Sin embargo, posteriormente la defensa de los militares interpusieron un recurso de nulidad.

El 2018 la sala declara fundado el recurso de nulidad siendo favorable para Cortez y Matta. Además, este recurso los exoneraba de la reparación civil de seiscientos mil soles. Doris Caqui continuó con el proceso en una nueva serie de audiencias.

Para el 2023, se volvió a emitir sentencia sobre el caso. Se le impuso quince años de prisión a Matta, además de una reparación civil por trescientos mil soles. A Cortez se le impuso una pena de doce años.

Ahora en una segunda instancia se pretendía declarar otra vez la nulidad del proceso, sin embargo la sala ratifico la condena a Matta.

Doris Caqui señaló que esto si bien es un avance no significa que se haya logrado justicia. Ya que, el comandante no se encuentra en Perú sino refugiado en Chile. Desea que el Estado peruano cumpla su deber y busque la detención de Matta.

Caqui también señaló la importancia de la reparación simbólica que le corresponde a su esposo, a través de una placa conmemorativa en el Lugar de la Memoria y Tolerancia (LUM). Esta placa debe consignar que su esposo fue un dirigente sindical, es decir respetar su legado como dirigente.

Rímac Capcha dirigente sindical, gremial y comunal

El 22 de junio de 1986, Rímac Capcha fue llevado de su domicilio cuando se encontraba con su esposa Doris Caqui y sus tres pequeños hijos, fue la última vez que lo vieron. Un cuerpo de militares lo sacaron de su domicilio ubicado en el distrito de San Juan.

Gracias al testimonio de tres detenidos en el penal de Cerro de Pasco, quienes dieron fe de que el dirigente sindical murió a causas de torturas por parte de personal castrense en el ex cuartel de Carmen Chico, según el reporte del diario La Voz.

Se conformó un equipo de periodistas, familiares y parlamentarios para recoger información de lo que había ocurrido con el dirigente sindical. Los parlamentarios que debieron acudir fueron Genaro Ledesma Izquieta, David de la Sota y Javier Diez Canseco. El único parlamentario que fue a Cerro de Pasco fue Diez Canseco.

Una de las posibles motivaciones por las que los militares actuaron de esa forma fue por venganza de un ataque terrorista a casi cuatro kilómetros de la base de Carmen Chico. Este atentado cobró la vida de un teniente y cuatro soldados.

La unidad de Inteligencia del Ejército catalogó a Rimac Capcha como “senderista” por las actividades políticas, ser de izquierda, ser dirigente comunal, gremial e institucional., bajo el contexto de que Cerro de Pasco estaba calificada como una zona en emergencia.

Rímac Capcha fue Secretario General de Mineros de la empresa Milpo, subsecretario General de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Pasco. Fundó la Federación Minera del Perú y gestó el Frente de Defensa de los intereses del pueblo de Cerro de Pasco además de ser maestro de Filosofía y Ciencias Sociales.