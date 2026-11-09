Coquito, la película: ya tiene fecha de estreno

Dirigida por Eduardo Guillot, cuenta con la participación especial de Lucas Mamani como el personaje del niño Coquito. Luis José Ocampo interpreta al maestro Zapata Santillana, Liliana Alegría representará a Ofelia, la abuela del pequeño Coquito, y Elisa Costa a doña Lucía, su mamá. También contará con talentosos actores arequipeños.



El rodaje se realizó en la ciudad de Punta de Bombón, en Islay, lugar donde Everardo Zapata trabajó como docente durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, utilizando métodos anglofranceses, aunque la mayoría de los niños no lograban aprender a leer.

Así que decidió encontrar un método más sencillo y nació la idea para crear Coquito. También se grabó en la ciudad de Arequipa y en otras localidades.



Recordemos que Coquito ha enseñado a leer a millones de niños latinoamericanos desde 1955, año en que se publicó el libro.

La obra ha ganado muchos premios; uno de los más importantes es las Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta, otorgado por el Ministerio de Educación en el 2004, la máxima distinción que otorga el Estado peruano a los educadores.

Además, el libro es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura.

Merecido homenaje

Por otro lado, la película rinde homenaje a un gran educador peruano que en este año cumplió 100 años, el cual desarrolló un Método Global de Palabras, un sistema orientado al aprendizaje de la lectura inicial en forma sencilla y gradual.

Para ello, introduce el estudio de las vocales, imágenes, palabras contextualizadas en oraciones, lecturas entretenidad, ect.

Coquito, la película se estrenará en las principales cadenas de cine a nivel nacional en Perú a partir del 26 de noviembre. Las entradas podrán ser adquiridas días previos al estreno.

La producción cuenta con el apoyo de autoridades locales y de empresas como Southern Peru – Grupo México Minería, Gloria y Cerro Verde, entre otras.



Ver trailer a continuación: