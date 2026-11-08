El papa León XIV ya se encuentra en Sudamérica. El sumo pontífice visitó Uruguay, el cual es considerado históricamente el país más laico del continente, pero que muestra respeto por las religiones, lo que se expresa en la cordialidad del Estado al recibirlo.

Según el portal oficial de su visita en Uruguay, él viajará a tres departamentos: Paysandú, Montevideo y Florida.

En la capital, por la tarde ,se dirigió a la Plaza Independencia y se dirigió al público que lo esperaba.

El Papa se manifestó sobre distintos temas clave para la economía, política y sociedad uruguaya: habló, por ejemplo, sobre el problema del suicidio e hizo un llamado a que la atención sanitaria sea adecuada, se forjen los vínculos familiares y se fortalezca la cercanía de la comunidad con las personas emocionalmente vulnerables.

También se expresó acerca de que la riqueza, la inversión y la iniciativa económica, tanto pública como privada, son necesarias, pero sus frutos deberían alcanzar a todos los integrantes de la comunidad.

Luego del discurso, el papa León XIV aprovechó para saludar a las personas que lo esperaban en las calles. Al término, se dirigió a una reunión con Yamandú Orsi, presidente del país, quien le expresó: «Necesitamos que nos siga acompañando en la tarea de construir el país», a lo cual el Papa señaló que se siente muy alegre de pisar tierras uruguayas.

Ya en la Catedral Metropolitana de Montevideo se encontró con obispos, diáconos y sacerdotes, para luego dirigirse a la Catedral de la Inmaculada Concepción.

La agenda para el sábado 07 es la siguiente:

• 08:25 – Despegue de la comitiva papal en avión desde Montevideo rumbo al departamento de Paysandú.

• 09:00 (aprox.) – Llegada a Paysandú para oficiar una santa misa masiva en el Parque París Londres.

• Tarde – Regreso a Montevideo.

• 17:00 – Encuentro social en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (en el barrio Casavalle).

• 18:00 – Reunión con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay.

• 19:00 – Presidencia de una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El domingo 8 de noviembre de 2026, el papa León XIV celebrará una misa central en Florida y concluirá su visita apostólica a Uruguay antes de partir hacia Argentina. En tierras gauchas se quedará cuatro días y después se enrumbará hacia el Perú.

En el portal oficial de la visita del sumo pontífice a Argentina, ya se encuentra la agenda oficial que incluye eventos como la visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Buenos Aires), la reunión con el Presidente de la República, la visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, la llegada a la Universidad Católica Argentina y a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción; la ceremonia de despedida la realizará desde Ezeiza.