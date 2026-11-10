La próxima visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, traerá cambios en las jornadas laborales de miles de trabajadores del país.

El Gobierno dispuso días no laborables compensables para los sectores público y privado, con el propósito de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos y su participación en las actividades religiosas previstas durante la estadía del pontífice.

La disposición está contemplada en el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, que establece fechas y horarios específicos para Lima, la Provincia Constitucional del Callao y los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali.

Sin embargo, la medida no significa que todos los trabajadores tendrán descanso automático. Su aplicación dependerá de la ubicación geográfica, del sector al que pertenezcan y de las condiciones previstas en la normativa.

Además, las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse, pues se trata de días no laborables compensables y no de feriados nacionales.

¿Qué días serán no laborables por la visita del papa León XIV?

El calendario aprobado contempla jornadas completas y descansos que comenzarán a partir de la 1:00 de la tarde, dependiendo de las actividades programadas durante la visita papal.

En Lima y Callao, tanto los trabajadores del sector público como los del sector privado están comprendidos en las siguientes fechas:

Miércoles 11 de noviembre: desde las 13:00 hasta las 24:00 horas.

Jueves 12 de noviembre: desde las 13:00 hasta las 24:00 horas.

Lunes 16 de noviembre: durante toda la jornada laboral.

Por su parte, en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, los días no laborables establecidos para ambos sectores corresponden al viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 2026.

La normativa también incorpora disposiciones específicas para otras regiones donde se desarrollarán encuentros religiosos.

En Cusco y Ucayali, el domingo 15 de noviembre será no laborable para los trabajadores del sector privado comprendidos en la medida.

Estas diferencias responden a la distribución territorial de las actividades previstas durante el recorrido del papa León XIV por el país.

Días no laborables en el sector público: fechas y regiones

Para los trabajadores de las entidades estatales, el decreto establece un calendario diferenciado según la jurisdicción.

Región Fechas no laborables Lima 11 y 12 de noviembre desde las 13:00 horas; 16 de noviembre, jornada completa Callao 11 y 12 de noviembre desde las 13:00 horas; 16 de noviembre, jornada completa Cajamarca 13 y 14 de noviembre, jornada completa La Libertad 13 y 14 de noviembre, jornada completa Lambayeque 13 y 14 de noviembre, jornada completa Piura 13 y 14 de noviembre, jornada completa

Las instituciones públicas deberán organizar sus actividades teniendo en cuenta estas fechas, sin afectar la prestación de los servicios indispensables para la población.

Por ello, cada entidad tendrá que adoptar las medidas administrativas necesarias para asegurar la continuidad de sus funciones esenciales.

Sector privado: ¿qué trabajadores podrán acogerse a los días no laborables?

En el sector privado, las fechas establecidas para Lima, Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura coinciden con las previstas para el sector público.

No obstante, el calendario incorpora dos jurisdicciones adicionales: Cusco y Ucayali, donde el descanso compensable se ha fijado para el domingo 15 de noviembre.

Región Fecha y horario Lima y Callao 11 y 12 de noviembre desde las 13:00 horas; 16 de noviembre, jornada completa Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura 13 y 14 de noviembre, jornada completa Cusco 15 de noviembre, jornada completa Ucayali 15 de noviembre, jornada completa

Es importante precisar que determinadas empresas podrán mantener personal laborando cuando sus actividades resulten indispensables para la comunidad.

En consecuencia, los trabajadores deberán conocer las disposiciones aplicables a sus centros laborales y los mecanismos establecidos para compensar las horas.

¿Cómo se recuperarán las horas no trabajadas durante la visita papal?

Uno de los aspectos más importantes del Decreto Supremo N.º 020-2026-TR está relacionado con la recuperación del tiempo de trabajo.

La norma distingue dos procedimientos.

En el sector público, las horas dejadas de laborar deberán recuperarse dentro de los 10 días posteriores al descanso o en la oportunidad que determine el titular de cada entidad.

Esto significa que las instituciones estatales serán responsables de organizar la compensación conforme a sus necesidades operativas.

En el sector privado, la recuperación se definirá mediante un acuerdo entre el empleador y los trabajadores.

Si ambas partes no llegan a un consenso, corresponderá al empleador establecer la forma en que se compensarán las horas no trabajadas.

De esta manera, el descanso no implica la eliminación de las obligaciones laborales correspondientes a esas jornadas.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable compensable?

Aunque ambos conceptos suelen confundirse, tienen consecuencias laborales diferentes.

Un feriado nacional constituye un descanso remunerado que, como regla general, no exige recuperar las horas. En cambio, un día no laborable compensable permite suspender temporalmente las actividades bajo la obligación de reponer posteriormente el tiempo no trabajado.

La diferencia principal es la siguiente:

Feriado: descanso remunerado sin obligación de recuperar horas.

Día no laborable compensable: jornada que debe recuperarse conforme a las disposiciones correspondientes.

Por tanto, los días establecidos durante la visita del papa León XIV no deben interpretarse como nuevos feriados nacionales.

Esta distinción resulta especialmente importante para quienes necesitan organizar sus jornadas laborales, compromisos personales y actividades familiares durante las fechas anunciadas.

¿Qué servicios seguirán funcionando durante los días no laborables?

La normativa contempla excepciones destinadas a garantizar que las actividades esenciales continúen funcionando.

Las entidades públicas deberán asegurar la atención de los servicios indispensables para la comunidad. Asimismo, las empresas privadas que desarrollen actividades de especial relevancia podrán determinar qué puestos de trabajo quedarán excluidos del descanso.

Entre las actividades comprendidas se encuentran:

Salud y saneamiento: servicios sanitarios, limpieza, salubridad y saneamiento.

Servicios básicos: suministro de electricidad, agua, desagüe, gas y combustible.

Transporte: operaciones vinculadas al transporte, puertos, aeropuertos y terminales terrestres.

Comunicaciones: telecomunicaciones y otros servicios de comunicación.

Alimentación y turismo: restaurantes, expendio de alimentos y establecimientos de hospedaje.

Seguridad: vigilancia, custodia, protección y traslado de valores.

Servicios financieros: bancos y otras entidades del sistema financiero.

Otras actividades esenciales: servicios funerarios y pesca.

En estos casos, las empresas podrán organizar turnos de trabajo y determinar el personal necesario para garantizar la continuidad de sus operaciones.

Por ello, la declaración de día no laborable no implica necesariamente el cierre de todos los establecimientos públicos y privados.

¿Por qué se declararon días no laborables durante la visita del papa?

El Gobierno fundamentó la medida en la importancia espiritual, histórica y social que representa la presencia del papa León XIV en el Perú.

De acuerdo con el decreto citado, la finalidad es contribuir a que los ciudadanos puedan movilizarse de manera segura y ordenada hacia los lugares donde se realizarán encuentros, ceremonias y celebraciones religiosas.

La disposición también busca facilitar la participación de los fieles, considerando que varias actividades se desarrollarán en espacios públicos y recintos con capacidad para congregar a numerosas personas.

El documento fue suscrito, según la información proporcionada, por la presidenta Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Trabajo, Juan Sheput.

Agenda del papa León XIV en Perú: ¿qué ciudades visitará del 11 al 16 de noviembre?

El itinerario difundido contempla actividades religiosas e institucionales en distintas ciudades del país, con Lima como punto de llegada y despedida.

Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima

El pontífice arribará al Perú durante la tarde. Sus primeras actividades incluirán encuentros en Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas de Lima y el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja.

Jueves 12 de noviembre: encuentro con religiosos y jóvenes

Durante la mañana, León XIV sostendrá una reunión con integrantes del clero en el centro de Lima. Posteriormente, participará en una actividad dirigida a los jóvenes en el Estadio Nacional.

Viernes 13 y sábado 14 de noviembre: actividades en Chiclayo

El papa se trasladará a Chiclayo, donde permanecerá durante dos días. Entre las actividades previstas destaca una misa multitudinaria, que reunirá a fieles de distintas localidades.

Domingo 15 de noviembre: visitas a Cusco y Ucayali

La agenda contempla desplazamientos hacia Cusco y Ucayali, donde se realizarán encuentros con comunidades de fieles.

La jornada será particularmente significativa por la diversidad geográfica de ambas regiones, una ubicada en la zona andina y la otra en la Amazonía peruana.

Lunes 16 de noviembre: despedida del Perú

La última jornada incluirá una visita a un asilo en el Callao y una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, Lima.

Con estas actividades concluirá la visita papal de seis días.

¿Qué deben tener en cuenta los trabajadores antes de los días no laborables?

Ante la proximidad de las fechas establecidas, es importante que tanto los servidores públicos como los trabajadores de empresas privadas conozcan las disposiciones que se aplicarán en sus respectivas jurisdicciones.

En particular, deberán prestar atención a los horarios del 11 y 12 de noviembre, cuando el descanso en Lima y Callao comenzará desde las 13:00 horas, y no desde el inicio de la jornada.

También será necesario considerar que la recuperación de las horas dependerá del sector laboral y de los mecanismos establecidos en cada institución o empresa.

Finalmente, quienes trabajan en servicios esenciales deberán tener presente que sus empleadores pueden mantener determinados puestos operativos durante las fechas señaladas.

La finalidad de estas medidas es facilitar la participación ciudadana en la visita del papa León XIV al Perú, sin comprometer la prestación de los servicios indispensables ni el cumplimiento de las obligaciones laborales.