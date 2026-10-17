La salud del papa León XIV muestra una evolución constante tras su reciente operación de pulmón realizada en el hospital Gemelli de Roma.

Los médicos realizaron un anuncio en el que se muestra que el avance del pontífice es totalmente positivo y se desarrolla dentro de los plazos normales previstos.

Exámenes médicos y recuperación del pulmón

Los últimos estudios de laboratorio y la radiografía de tórax mostraron resultados totalmente positivos para el Santo Padre.

Asimismo, el examen médico reveló que el pulmón operado se restablece de forma adecuada y sin ningún tipo de complicación.

Como resultado, el obispo de Roma realiza sus actividades diarias con completa autonomía e independencia física.

Además, el paciente realiza sesiones diarias de fisioterapia para completar su rehabilitación física y motora de forma general.

Retorno a las labores y agenda oficial

Con buen estado de ánimo, el pontífice volvió a sus tareas administrativas dentro de la habitación del centro de salud.

El papa revisó documentos de trabajo, habló con sus asesores directos y celebró la Santa Misa matinal de manera normal.

Por lo tanto, la evolución sobre la salud del papa León XIV permite mantener en pie los compromisos de su agenda internacional oficial.

El equipo médico mantendrá el control estable para asegurar el bienestar completo del líder de la Iglesia Católica.

Visita del Santo Padre al Perú

Por otra parte, la notable mejoría clínica ratifica la viabilidad de sus próximos viajes apostólicos programados fuera de la Ciudad del Vaticano.

De esta manera, la visita del sumo pontífice al Perú del 6 al 17 de noviembre permanece firme en su agenda oficial.

Las autoridades eclesiásticas y el equipo médico supervisarán de forma minuciosa su condición para asegurar su óptimo viaje a al Perú.