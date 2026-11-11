La llegada del papa León XIV al Perú está programada para hoy miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 5:30 de la tarde, dando inicio a una visita de seis días que incluirá encuentros religiosos, actividades institucionales y celebraciones multitudinarias en distintas regiones del país.

El pontífice arribará a Lima en medio de una gran expectativa entre los fieles católicos, quienes esperan participar en las actividades previstas durante su permanencia en territorio peruano.

La visita del papa León XIV se desarrollará del 11 al 16 de noviembre y comprenderá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Ucayali. Además, el Gobierno ha dispuesto días no laborables compensables para facilitar el desplazamiento de la población.

¿A qué hora llega el papa León XIV a Lima este 11 de noviembre?

El papa León XIV llegará al Perú a las 5:30 p. m. del miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con el horario de arribo comunicado.

Tras su llegada a la capital, el pontífice iniciará una agenda que incluye actividades en Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas de Lima y el Gran Teatro Nacional de San Borja.

Estas primeras reuniones marcarán el comienzo de su recorrido por el país y antecederán a los encuentros religiosos programados para los días siguientes.

La jornada del miércoles también estará acompañada por medidas especiales en el ámbito laboral, debido a la concentración de personas que se prevé durante las actividades vinculadas con la visita papal.

¿Cuál será la ruta del papa León XIV en Perú?

El itinerario contempla actividades religiosas e institucionales entre el miércoles 11 y el lunes 16 de noviembre.

Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima a las 5:30 p. m. y actividades en Palacio de Gobierno, Plaza de Armas y Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: encuentro con miembros del clero en el centro de Lima y reunión con jóvenes en el Estadio Nacional.

Viernes 13 y sábado 14 de noviembre: visita a Chiclayo, donde participará en actividades religiosas y una misa multitudinaria.

Domingo 15 de noviembre: encuentros con fieles en Cusco y Ucayali.

Lunes 16 de noviembre: visita a un asilo en el Callao y celebración de una misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco.

La programación permitirá que el pontífice mantenga encuentros con distintas comunidades durante su recorrido por el Perú.

¿El miércoles 11 de noviembre será día no laborable por la llegada del papa?

Con motivo de la visita papal, el Gobierno estableció días no laborables compensables mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, según la información proporcionada.

En Lima y Callao, los días y horarios contemplados son:

Miércoles 11 de noviembre: desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche.

Jueves 12 de noviembre: desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche.

Lunes 16 de noviembre: durante toda la jornada.

En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, los días no laborables serán el 13 y 14 de noviembre para los sectores público y privado.

Asimismo, Cusco y Ucayali tendrán el domingo 15 de noviembre como día no laborable compensable para el sector privado.

Las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse posteriormente, de acuerdo con las disposiciones aplicables a cada sector.

¿Dónde serán las primeras actividades del papa León XIV?

Después de su arribo a Lima a las 5:30 de la tarde, el pontífice tiene contempladas actividades institucionales en lugares emblemáticos de la capital.

Entre los espacios incluidos en el itinerario figuran Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas y el Gran Teatro Nacional, donde se desarrollarán los primeros compromisos de su visita.

Al día siguiente, jueves 12 de noviembre, la agenda continuará con una reunión con integrantes del clero y un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional.

Por su parte, el lunes 16 de noviembre se realizará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, una de las actividades previstas para el cierre de la visita papal.

De esta manera, el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m. marcará el inicio del recorrido del papa León XIV por el Perú, que se extenderá durante seis días.