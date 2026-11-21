Lima Metropolitana atraviesa una ola de calor en noviembre. Erickson Rojas, meteorólogo del Senamhi, estimó que la temperatura en la capital podría llegar a 32,5 °C y explicó cómo interpretar esa cifra frente al calor que percibe una persona.

Rojas situó las máximas previstas entre 32 °C y 32,5 °C. La proyección correspondía a la semana del reporte y formaba parte del aviso de alerta roja vigente al momento de sus declaraciones.

Qué distritos registrarían las temperaturas más altas

El especialista identificó seis distritos donde se esperaba el calor más intenso mientras rigiera el aviso. En Lima norte, señaló a Carabayllo, Puente Piedra y Los Olivos. En Lima este, mencionó a La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho.

Cómo interpretar una sensación térmica de 34 °C

La estación meteorológica mide la temperatura del aire. La sensación térmica expresa el calor que percibe el cuerpo. Rojas lo explicó con un ejemplo para Lima: si la estación marca 32 °C, una persona podría sentir 34 °C. Esa diferencia varía según las condiciones y, de acuerdo con el meteorólogo, puede alcanzar tres o cuatro grados.