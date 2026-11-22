Con las lluvias ya adelantadas en Tumbes y Piura, el Perú prevé reforzar la vigilancia de emergencias y el trabajo en campo ante el fenómeno El Niño.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó el 21 de noviembre que China aportará US$ 22,5 millones en cooperación no reembolsable.

Mientras que Japón entregará maquinaria en los próximos días para intervenir en puntos críticos del país.

Qué aportarán China y Japón ante el fenómeno El Niño

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció el aporte chino durante su visita a ese país. Según Vinelli, los recursos permitirán reforzar la vigilancia y la respuesta ante posibles emergencias.

Entre las medidas previstas figura la implementación de un centro de monitoreo y seguimiento en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

La maquinaria que entregará Japón se destinará a zonas vulnerables, donde servirá tanto para la preparación como para atender emergencias por lluvias intensas e inundaciones.

Vinelli explicó que el equipamiento también facilitará el traslado de recursos y ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas.

Tumbes y Piura registran un aumento del caudal de sus ríos

El adelanto de las lluvias y el incremento del caudal de los ríos en Tumbes y Piura han dado mayor urgencia a las labores de prevención.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) coordina con otros ministerios y con los gobiernos locales las acciones para reducir los riesgos que enfrentan las familias y proteger sus viviendas y medios de vida.

El Gobierno revisa a diario el ingreso de alimentos a los mercados

Vinelli también se pronunció sobre el alza de precios de algunos productos agrícolas. El ministro la atribuyó, en parte, al encarecimiento de la producción y del transporte.

Explicó que el precio internacional del petróleo, que durante varias semanas de 2026 superó los US$ 100 por barril, influye tanto en el costo de producir determinados fertilizantes como en el de llevar los alimentos hasta los mercados.

Para conocer la disponibilidad de alimentos, el Gobierno revisa cada día el volumen de productos que llega a los principales centros de abasto.

Según el ministro, el seguimiento busca informar a los consumidores y contribuir a prevenir la especulación.