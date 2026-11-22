Cuando la fiebre del dengue empieza a bajar, algunos pacientes pueden entrar en la etapa de mayor riesgo. Esto suele ocurrir entre el tercer y el séptimo día de la enfermedad, explicó Edwin Neciosup, médico epidemiólogo y jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria del Seguro Social de Salud (EsSalud). Si aparece dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado, la recomendación es acudir de inmediato a un establecimiento de salud, incluso si la fiebre ya desapareció. Plataforma del Estado Peruano

¿Cuáles son los primeros síntomas del dengue?

La fiebre suele aparecer el primer día. Durante las primeras 72 horas, puede ir acompañada de dolor detrás de los ojos, molestias en los músculos y las articulaciones, malestar general y decaimiento.

Neciosup recomendó anotar la fecha en que comenzó la fiebre y acudir a un establecimiento de salud para una evaluación. Ese dato ayuda al personal médico a determinar en qué día de la enfermedad se encuentra el paciente y a orientar su seguimiento.

El epidemiólogo precisó que una prueba rápida negativa en los primeros días no siempre descarta el dengue. Por ello, recomendó continuar con el seguimiento médico aun cuando disminuyan las molestias.

¿Qué signos de alarma requieren atención inmediata?

EsSalud recomendó vigilar la aparición de cualquiera de las siguientes señales, en especial cuando la fiebre comienza a ceder:

Dolor abdominal intenso y constante que no desaparece.

que no desaparece. Vómitos persistentes .

. Sangrado de la nariz o las encías, entre otras manifestaciones.

de la nariz o las encías, entre otras manifestaciones. Somnolencia excesiva , irritabilidad o alteraciones del estado de conciencia.

, irritabilidad o alteraciones del estado de conciencia. Debilidad extrema o una disminución importante de la cantidad de orina.

Basta con que aparezca una de estas señales para buscar atención inmediata. El personal de salud evaluará si el paciente necesita observación, tratamiento especializado u hospitalización. Neciosup señaló que las gestantes, los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes requieren especial vigilancia.

Qué medicamentos evitar y cómo prevenir la transmisión en casa

Neciosup advirtió que el diclofenaco y otros antiinflamatorios pueden aumentar el riesgo de sangrado en personas con dengue. También desaconsejó acudir a una farmacia para recibir inyecciones sin indicación médica. Sobre la dexametasona, precisó que su uso requiere una indicación médica específica y que no forma parte del tratamiento de rutina.

En casa, EsSalud recomendó que la persona con sospecha de dengue descanse bajo un mosquitero. Así se evita que un zancudo la pique y luego pueda transmitir la enfermedad a otra persona.

Para reducir los criaderos del Aedes aegypti, el zancudo que transmite el dengue, la entidad aconsejó tapar los depósitos de agua, lavarlos y escobillarlos periódicamente. También recomendó retirar los objetos que acumulen agua dentro y alrededor de la vivienda.