La cifra fue menor al crecimiento de agosto, cuando la actividad económica avanzó 3,23%, y al de julio, que registró un aumento de 3,6%. Pese a este resultado, la economía peruana mantuvo un balance positivo durante los primeros nueve meses del año, con un crecimiento acumulado de 3,18%.

De acuerdo con los reportes del INEI y la información difundida por Reuters, el comercio y la construcción fueron los principales sectores que sostuvieron la producción nacional. No obstante, el retroceso de las actividades extractivas redujo el ritmo de crecimiento.

Minería y agropecuario registraron las mayores caídas

La minería e hidrocarburos fue el sector que más afectó el resultado económico de septiembre. Según el INEI, esta actividad cayó 6,32% en comparación con el mismo mes de 2025.

Entre los minerales con mayores retrocesos estuvieron el zinc, cuya producción disminuyó 21,10%, y la plata, que cayó 11,75%. También bajó la extracción de cobre en 9,04% y la de oro en 6,43%.

El organismo estadístico atribuyó estos resultados a una menor extracción de minerales y a la reducción de su calidad en las principales plantas de procesamiento. Además, algunas operaciones mineras registraron una menor actividad.

Por su parte, el sector agropecuario retrocedió 5,44%. Esta caída estuvo relacionada con una menor producción agrícola y las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno El Niño Costero.

Según los datos difundidos, la menor cosecha de productos como la aceituna, la palta y la cebolla también afectó el desempeño del sector.

En conjunto, la minería y el agro restaron 1,06 puntos porcentuales al crecimiento de la economía peruana durante septiembre.

Comercio y construcción impulsaron la economía peruana

Pese a la caída de los sectores minero y agropecuario, otras actividades registraron resultados positivos.

El comercio creció 6,29% y fue uno de los principales motores de la producción nacional. Este avance estuvo relacionado con el aumento de las ventas mayoristas, minoristas y de vehículos.

La construcción también mostró un resultado favorable, con un crecimiento de 8,84%. Según el INEI, este desempeño respondió al mayor consumo de cemento y al desarrollo de proyectos privados de infraestructura, viviendas y locales comerciales.

Asimismo, otros servicios avanzaron 3,88% y contribuyeron al resultado positivo de la actividad económica.

Estos sectores evitaron que la economía peruana registrara una caída mayor durante septiembre, pese al menor desempeño de las actividades extractivas.

¿Cómo avanzó la economía peruana entre enero y septiembre?

A pesar de la desaceleración de septiembre, la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,18% entre enero y septiembre de 2026.

En tanto, la expansión de los últimos 12 meses llegó a 3,22%, de acuerdo con las cifras del INEI citadas en los reportes económicos.

Reuters también informó que el Gobierno había anunciado medidas para enfrentar los efectos de factores externos y del Fenómeno El Niño. Entre ellas se encontraban bonos para familias vulnerables y apoyo financiero para empresas afectadas por las condiciones climáticas.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas había proyectado que el país cerraría 2026 con un crecimiento de 3,4%. Esta previsión consideraba el impulso de la demanda interna y una mayor inversión pública y privada.

Así, la economía peruana mantiene cifras positivas, aunque los resultados de septiembre muestran que la caída de la minería y el agro representa uno de los principales desafíos para sostener su crecimiento.