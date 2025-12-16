El PBI creció 3.6 % en octubre, con lo que registró un avance ligeramente menor al mes previo. Con este resultado, la economía peruana acumuló un crecimiento de 3.4 % en los primeros diez meses del año.

Según explicó el Instituto Peruano de Economía (IPE), el crecimiento de octubre estuvo explicado por un incremento en la producción primaria, que aumentó 8.1 % y alcanzó su mayor alza en lo que va del año.

El avance de la actividad primaria estuvo impulsado por la mayor producción minera, que creció 7.2 %, favorecida por la extracción de cobre por parte de Antamina en Áncash (49.2 %) y de Toromocho en Junín (33.5 %).

A su vez, este dinamismo estuvo acompañado por un mayor desembarque pesquero (25.7 %), ante un alza en la captura de especies para el consumo humano directo (38.42 %), como pota y langostinos, principalmente.

Cabe destacar que la pesca se vería afectada hacia noviembre y diciembre por la presencia de una menor cuota disponible para la segunda temporada de anchoveta en la zona norte-centro.

Construcción, comercio y servicios también registran crecimiento

El crecimiento de los sectores no primarios se dio por un avance de la construcción (4.4 %) ante un mayor consumo interno de cemento (9.1 %). El alza se vio contrarrestada por un menor avance físico de obras (-4.8 %), el cual refleja los menores desembolsos por parte del Gobierno Nacional en la ejecución de proyectos a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Por su parte, los sectores de consumo como comercio y servicios crecieron 4.1 % y 2.9 %, respectivamente, en un contexto de inflación moderada y de continuo dinamismo en las contrataciones formales.

Empleo adecuado continúa en ascenso, pero preocupa caída del empleo juvenil

El empleo en Lima Metropolitana aumentó 4.2 % en el trimestre setiembre-noviembre de 2025, lo que equivale a un incremento de 232 mil puestos de trabajo, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). Este es el ritmo de avance más alto en el año y fue impulsado principalmente por el empleo adecuado, que creció 10.8 % (369 mil puestos adicionales), sumando 13 meses seguidos con tasas a doble dígito.

Cabe mencionar que los empleos adecuados son aquellos donde se trabaja 35 a más horas a la semana y se perciben ingresos mayores a una canasta mínima de consumo (S/1 270 mensuales). Por su parte, el subempleo, que se compone de empleos de menor calidad, disminuyó 6.4 % (136 mil puestos menos).

Según sectores, la creación de empleo en la capital se concentró en servicios (147 mil puestos adicionales) y comercio (45 mil puestos), vinculado al dinamismo del consumo de los hogares. Según edades, el empleo juvenil (de 14 a 24 años) se redujo 8.7 %, acumulando 38 meses consecutivos de caída. Con ello, en Lima, ya suman 187 mil jóvenes menos trabajando que antes de la pandemia.

Junto con el avance del empleo adecuado, los salarios en Lima Metropolitana mantienen ritmos elevados de avance. En el trimestre setiembre-noviembre, el ingreso promedio de los trabajadores limeños ascendió a S/2 243 mensuales, lo que equivale a un incremento anual de 7.0 % en términos reales. Con ello, si bien los salarios reflejan una importante recuperación, en este periodo se ubicaron apenas 0.8 % por encima de su nivel prepandemia.

A casi seis años del inicio de la pandemia, este escenario evidencia la necesidad de un mayor y sostenido impulso a la inversión privada, principal generador del empleo de calidad y mejores ingresos, así como políticas que promuevan una mayor competitividad en el mercado laboral.

Proyecciones económicas del IPE y perspectivas para 2025

Indicadores preliminares de noviembre muestran un continuo impulso del consumo a la actividad económica en dicho mes, mientras que los indicadores vinculados a la inversión y producción minera sufrieron una desaceleración.

Según las cifras del Comité de Operación Económica del Sistema (COES), la demanda de electricidad creció apenas 0.2 % en noviembre, el ritmo más bajo en 17 meses. Ello está asociado a la contracción de la demanda eléctrica en la minería (-2.1 %) y de los sectores vinculados a la inversión (-4.8 %), que considera empresas cementeras y siderúrgicas.

En contraste, el consumo privado continúa con un alto dinamismo: el índice de Big Data de Consumo del BBVA creció 16.7 % en noviembre, más del doble que la tasa de octubre (7.7 %), motivado por el crecimiento del empleo y ante el inicio de los pagos por el retiro de ahorros previsionales.

En el próximo mes, los desembolsos del octavo retiro de los fondos de AFP continuarían dinamizando el consumo, que será impulsado, además, por el crecimiento de la contratación formal y la colocación de créditos de consumo.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentará la actualización de sus proyecciones macroeconómicas 2025-2027 en un evento virtual este martes 16 de diciembre.