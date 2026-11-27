El operativo se realizó durante las primeras horas del día viernes 27 de noviembre. Los agentes notaron que el vehículo en la zona de Santa Isabel, en Comas, y comenzaron a ir detrás de él luego de comprobar que la placa no era de la unidad. La persecución termino en San Martín de Porres (SMP).

Fuente: Exitosa

La persecución se prolongó por aproximadamente nueve kilómetros hasta la zona de Canta Callao y la avenida Virgen del Carmen, en San Martín de Porres. Allí se produjo un enfrentamiento armado entre los ocupantes del vehículo y los efectivos policiales.

¿Cómo terminó la persecución en San Martín de Porres?

De acuerdo con la información policial, los agentes dispararon contra uno de las llantas de la camioneta para detener su avance. Los cuatro ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos. Como resultado, uno de los sospechosos recibió impactos de bala y murió en el lugar. Otro fue detenido, mientras que los dos restantes consiguieron escapar.

Según la tercera fuente, el hombre fallecido portaba un arma de fuego. Este dato forma parte de la información difundida sobre el operativo.

¿Quién es el detenido tras el enfrentamiento?

Según información policial citada por RPP, la Policía identificó al intervenido como Josué Jordán Bedón Huaylinos, de 20 años.

En tanto, las autoridades todavía no habían confirmado la identidad del hombre fallecido y lo registraron como NN. La tercera fuente también señala que el detenido registra antecedentes policiales, aunque no precisa detalles sobre estos registros.

La Policía indicó de manera preliminar que los cuatro sujetos estarían vinculados con la organización criminal denominada ‘Los Raqueteros de 2 de Octubre’. Esta posible relación deberá ser confirmada durante las investigaciones.

Camioneta tenía una denuncia por robo

La Policía comprobó que alguien había reportado como robado el vehículo que utilizaron los sospechosos el 6 de febrero de 2026. Además, circulaba con una placa falsa, lo que permitió detectar irregularidades durante las labores de seguimiento.

El operativo terminó en la zona de Canta Callao, cerca del límite entre San Martín de Porres y Los Olivos, según la tercera fuente.

Después del enfrentamiento, agentes de la Comisaría de Pro llegaron al lugar y establecieron un perímetro para realizar las diligencias correspondientes.

La PNP continúa con las investigaciones y mantiene la búsqueda de los dos sujetos que escaparon. La camioneta también quedó a disposición de las autoridades para las diligencias respectivas.