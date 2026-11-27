La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso el cierre de la Costa Verde hasta que termine la alerta de la Marina de Guerra del Perú. Por su parte, la Municipalidad de Miraflores restringió el ingreso a nueve playas desde las 00:00 horas del viernes 27 hasta las 05:00 horas del domingo 29 de noviembre por los oleajes anómalos.

Fuente: Andina

La situación también fue reportada por Panamericana Televisión, que constató daños en las veredas de Miraflores. Algunas estructuras comenzaron a desplomarse por el impacto del agua, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de peatones y conductores.

Costa Verde permanecerá cerrada hasta que termine la alerta

La Municipalidad de Lima informó que la restricción responde al incremento de los oleajes anómalos en Lima y a la alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra.

La disposición se sustenta en el Decreto de Alcaldía N.° 013-2026. Esta norma permite adoptar medidas preventivas cuando existe riesgo para las personas y la infraestructura vial.

La comuna precisó que el cierre no tiene una fecha definida. El tránsito vehicular y peatonal permanecerá restringido mientras la Marina mantenga vigente la alerta.

Además, las medidas alcanzan las actividades comerciales, turísticas, deportivas y artísticas, así como el uso de las playas de la Costa Verde.

Miraflores restringe el acceso a nueve playas por los oleajes anómalos

La Municipalidad de Miraflores anunció el cierre temporal de nueve playas del distrito debido a los oleajes anómalos en Lima. La medida comprende Los Delfines, Pampilla I y II, Waikiki, Makaha, Redondo I y II, Estrella y Tres Picos.

La restricción prohíbe el ingreso y la permanencia de personas en estos espacios hasta las 05:00 horas del domingo 29 de noviembre.

Para garantizar el cumplimiento de la disposición, Serenazgo, Fiscalización y la Policía Nacional del Perú realizarán labores de vigilancia. También participarán las áreas municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y la Fiscalía de Prevención del Delito.

La municipalidad pidió a vecinos y visitantes respetar el cierre y evitar acercarse al mar mientras continúe la alerta.

Marina advierte que aumentará la fuerza del oleaje

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió el Aviso Especial de Oleaje N.° 50-26. La advertencia comprende todo el litoral, desde Tumbes hasta Tacna.

Fuente: Andina

Según el pronóstico citado en la información sobre el cierre de playas, entre Chancay y San Juan de Marcona, donde se encuentra Lima, el oleaje moderado aumentará a fuerte desde la tarde del viernes 27. Se espera que disminuya durante el sábado y alcance condiciones ligeras el domingo.

Por su parte, Panamericana Televisión informó que la altura de las olas podría pasar de 2,30 a 3 metros durante el fin de semana.

El medio también reportó daños en las veredas de Miraflores por el impacto del agua. Además, recogió el testimonio de un visitante que cuestionó la capacidad de respuesta de algunos serenos ante emergencias en el mar.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron mantenerse alejados de muelles, rompientes y estructuras cercanas al agua. También pidieron respetar las restricciones para evitar accidentes.

Los oleajes anómalos en Lima mantienen en alerta a los municipios costeros, que continúan aplicando medidas para proteger a la población.