¡A pocas horas de salir al escenario! Llega el Super Bowl 2026 y el centro de atención es sin duda la presentación en vivo de Bad Bunny en el show de medio tiempo (Half Time Show).

La final de la NFL no solo definirá al campeón de la temporada, también ofrecerá uno de los espectáculos musicales más vistos del planeta.

Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo, un espacio que históricamente marca tendencia y genera un impacto inmediato en la cultura pop y la industria musical.

¿Cuándo se juega el Super Bowl 2026 y dónde será?

El Super Bowl 2026 se disputará este domingo en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

El recinto tiene una capacidad aproximada para 68,500 espectadores y será el escenario tanto del partido entre Patriots y Seahawks como del show de medio tiempo.

El kickoff del encuentro está programado para las 6:30 p.m. en la costa Este de Estados Unidos, mientras que el espectáculo musical comenzará alrededor de los 90 minutos después del inicio del partido, dependiendo del desarrollo del juego.

Horarios del Super Bowl 2026 en Estados Unidos y Latinoamérica

Para los fanáticos que seguirán el partido desde distintos países, estos son los horarios confirmados del inicio del Super Bowl 2026.

Horarios del partido Patriots vs. Seahawks

País / Zona Hora de inicio Estados Unidos (Hawái) 1:30 p.m. Estados Unidos (Alaska) 2:30 p.m. Estados Unidos (Pacífico) 3:30 p.m. Estados Unidos (Central) 5:30 p.m. Estados Unidos (Este) 6:30 p.m. México 5:30 p.m. Puerto Rico 6:30 p.m. Panamá 5:30 p.m. República Dominicana 6:30 p.m. Perú 6:30 p.m. Colombia 6:30 p.m. Ecuador 6:30 p.m. Venezuela 7:30 p.m. Bolivia 7:30 p.m. Brasil 8:30 p.m. Argentina 8:30 p.m. Uruguay 8:30 p.m. Paraguay 8:30 p.m. Chile 8:30 p.m.

Este horario permitirá que gran parte de Latinoamérica pueda seguir el encuentro en la noche, un factor clave para la alta audiencia que suele registrar el Super Bowl fuera de Estados Unidos.

¿A qué hora inicia el show de medio tiempo de Bad Bunny?

El show de medio tiempo es uno de los momentos más esperados del Super Bowl 2026. Bad Bunny se presentará ante una audiencia global que supera los 100 millones de espectadores, lo que convierte a esta actuación en una de las vitrinas más importantes de su carrera.

Horarios del show de medio tiempo de Bad Bunny

País / Zona Hora aproximada Estados Unidos (Hawái) 3:00 p.m. Estados Unidos (Alaska) 4:00 p.m. Estados Unidos (Pacífico) 5:00 p.m. Estados Unidos (Central) 7:00 p.m. Estados Unidos (Este) 8:00 p.m. México 7:00 p.m. Puerto Rico 8:00 p.m. Panamá 7:00 p.m. República Dominicana 8:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Brasil 10:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Paraguay 10:00 p.m. Chile 10:00 p.m.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de entre 13 y 15 minutos, tiempo suficiente para que el artista despliegue una producción de alto nivel en uno de los escenarios más vistos del mundo.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 y el show de medio tiempo en vivo?

La transmisión del Super Bowl 2026 estará disponible en múltiples plataformas. En Sudamérica, el evento podrá verse a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

En México, el partido y el show de medio tiempo se transmitirán por Canal 5, Fox Sports, ESPN y Disney+. En Estados Unidos, la señal encargada de la transmisión será NBC.

¿Cuánto dinero ganará Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026?

Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, pero no recibirá un pago tradicional por su actuación.

La NFL mantiene una política histórica que establece que los artistas no cobran honorarios millonarios por este espectáculo. En cambio, la liga y su socio Apple Music asumen todos los costos de producción, que suelen oscilar entre 10 y 15 millones de dólares.

El artista únicamente recibiría un pago simbólico mínimo por ensayos y presentación, de acuerdo con acuerdos sindicales.

Sin embargo, el verdadero beneficio está en la exposición global. El Super Bowl es seguido por más de 100 millones de personas, una audiencia que suele traducirse en un aumento inmediato de reproducciones, ventas musicales y nuevas oportunidades comerciales.

El contexto mediático de Bad Bunny antes del Super Bowl

Días antes de confirmarse su participación en el Super Bowl 2026, Bad Bunny volvió a generar titulares tras cerrar su discurso en los Grammy con la frase “ICE out”.

El mensaje fue interpretado como una postura crítica frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ampliando su impacto mediático y reforzando su presencia en la conversación pública global.

De esta manera, el Super Bowl 2026 se perfila como un evento que combina deporte, música y actualidad, con horarios claros para que millones de fanáticos en Estados Unidos, México y Sudamérica puedan seguirlo en vivo.

