La Comisión Ad Hoc del Fonavi aprobó un nuevo padrón de beneficiarios para la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda.

Se trata de la Lista 22, correspondiente al Vigésimo Segundo Grupo de Pago, que permitirá a miles de exaportantes consultar con su DNI si les corresponde cobrar y acceder al pago a través del Banco de la Nación desde diciembre de 2025.

Este nuevo grupo de devolución busca continuar con el proceso de restitución de los aportes realizados al Fonavi por trabajadores dependientes e independientes que aún no habían sido considerados en listas anteriores.

¿Qué es la Lista 22 del Fonavi?

La Lista 22 es el padrón oficial aprobado por la Comisión Ad Hoc del Fonavi que incluye a más de 31 mil fonavistas cuyos aportes han sido verificados y reconocidos. Este grupo está conformado por personas que no recibieron pagos en etapas previas y que ahora han sido incorporadas al proceso de devolución.

A diferencia de otros grupos, en esta lista no se ha establecido un límite de edad, por lo que pueden figurar tanto adultos mayores como personas menores de 60 años, siempre que sus aportes hayan sido acreditados por la Secretaría Técnica del Fonavi.

Quiénes pueden acceder a la devolución

Pueden cobrar los fonavistas que aparezcan como beneficiarios en la Lista 22 tras la consulta oficial. Asimismo, en los casos en que el titular haya fallecido, los herederos debidamente acreditados pueden realizar el trámite de cobro, cumpliendo con los requisitos establecidos.

La devolución reconoce los periodos efectivamente aportados y se sustenta en el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD), documento que respalda el monto asignado a cada beneficiario.

Cómo consultar si estás en la Lista 22 con tu DNI

La consulta es gratuita y se realiza de manera virtual. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi. https://www.fonavi-st.gob.pe/

Seleccionar el tipo de documento de identidad.

Ingresar el número de DNI u otro documento válido.

Hacer clic en consultar para verificar si se figura en el padrón del Grupo de Pago 22.

El sistema indicará si la persona es beneficiaria y permitirá acceder a la información correspondiente al reconocimiento de aportes.

Cuándo y dónde se cobra la devolución del Fonavi

Los beneficiarios incluidos en la Lista 22 pueden cobrar su devolución a partir de diciembre de 2025 en cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional. Para ello, solo deben presentar su documento de identidad vigente.

En el caso de herederos, el cobro se realiza conforme a los procedimientos establecidos por la Comisión Ad Hoc, previa validación de la documentación que acredite el vínculo con el fonavista fallecido.

Datos clave sobre la Lista 22 del Fonavi

El padrón corresponde al Vigésimo Segundo Grupo de Pago.

Incluye a más de 31 mil beneficiarios a nivel nacional.

El monto total autorizado supera los 102 millones de soles.

No existe restricción de edad para acceder al pago.

La consulta se realiza únicamente con el DNI en la plataforma oficial.

Qué hacer si no apareces en la Lista 22

Si al realizar la consulta no figuras como beneficiario, puedes seguir registrando o actualizando tu información en el sistema del Fonavi para futuras evaluaciones.

La Comisión Ad Hoc continúa revisando padrones y aportes con el objetivo de incorporar a más fonavistas en próximos grupos de pago.

La Lista 22 representa un nuevo avance en el proceso de devolución del Fonavi y permite a miles de ciudadanos verificar su situación y acceder, finalmente, a la restitución de sus aportes.