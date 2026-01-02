El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que durante este año se emitirán más de 627 mil DNI electrónicos (DNIe) de manera totalmente gratuita.

La medida es una estrategia para ampliar el acceso a la identidad y reducir brechas en sectores históricamente excluidos.

Esta acción beneficiará a distintos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y fortalecerá el uso del documento electrónico en el país.

Según informó el vocero de la institución, Jorge Puch Pardo-Figueroa, esta iniciativa permitirá que miles de peruanos cuenten por primera vez con un documento moderno, seguro y sin costo alguno.

¿Quiénes recibirán el DNI electrónico gratuito?

El Reniec detalló que los principales beneficiarios de esta medida serán las personas que viven en zonas fronterizas, comunidades altoandinas, adultos mayores de 70 años y recién nacidos.

Estos grupos han sido priorizados debido a las dificultades de acceso a trámites de identificación.

En el caso de los bebés, la entidad proyecta que más de 400 mil recién nacidos obtendrán gratuitamente su DNI electrónico 3.0, el cual será entregado junto con el acta de nacimiento.

Este proceso se realizará a través de las oficinas registrales auxiliares, facilitando así la inscripción desde los primeros días de vida.

Fuerzas Armadas, Policía y Bomberos también accederán al DNIe

La campaña de gratuidad no solo está dirigida a la población civil. Reniec confirmó que también alcanzará a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos.

Los ciudadanos bajo esta condición podrán tramitar por primera vez su DNI electrónico sin costo alguno, reforzando así su identificación oficial con un documento de mayor seguridad.

Campaña de DNI electrónico a bajo costo: fechas y precios

Además de las entregas gratuitas, el Reniec desarrollará una campaña especial del 2 de enero al 12 de abril, orientada a ciudadanos que deseen obtener el DNI electrónico a precios reducidos.

De acuerdo con la información oficial, el costo del trámite será de 16 soles para menores de edad y de 30 soles para adultos.

Asimismo, los jóvenes que estén próximos a cumplir 18 años también podrán acceder al DNIe pagando solo 16 soles, lo que busca incentivar el uso temprano del documento electrónico.

Puch destacó que el DNIe es uno de los documentos más seguros del país, ya que cuenta con un chip criptográfico y múltiples elementos de seguridad, lo que lo convierte en un documento prácticamente infalsificable.

Modalidades de pago y trámite digital

Para facilitar el acceso, los ciudadanos podrán realizar el pago mediante diversas plataformas como págalo.pe.

También agentes del Banco de la Nación, Yape a través del BCP, y también desde la web oficial del Reniec, donde se puede descargar la aplicación móvil “DNI biofacial” para iniciar el trámite de forma digital.

DNI azul: válido para votar en las elecciones 2026

Frente a las dudas de la ciudadanía, el Reniec aclaró que el DNI azul mantiene plena validez, siempre que se encuentre vigente y no haya caducado.

Este documento puede utilizarse no solo para trámites financieros y administrativos, sino también para sufragar en las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

“Tiene el mismo valor legal para identificarse y votar”, subrayó el vocero de la entidad, despejando así cualquier incertidumbre sobre su uso en los próximos comicios.