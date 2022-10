Free Fire llega con nuevos códigos gratuitos para que los jugadores puedan canjear y recibir recompensas variadas en su cuenta.

El Battle Royale de Garena es uno de los títulos más jugados y descargados del mercado y por ello la compañía a menudo libera diferentes códigos para su enorme comunidad.

LISTA DE CÓDIGOS DE FREE FIRE DISPONIBLES

Z78Y RGBT NK7O

Y8LI 0UYT 8R6R

DCBQ AHNI XU7Y

TFDE VB45 JKTY

HU9B VDKI 8U7Y

6T5R DCV1 B2U4

GTHJ VU7X 6SRD

VB5T J6KY OIBU

VHNM RKO6 Y7UJ

KNLO V9IX 75TA

4EQ1 V2J3 4IT8

G7VT 5CRS DVBR

NTJ6 KO98 GU7V

GCBX NKAQ 1IUH

B34N M6OY 9V7U

6TFS BNEO IUXY

ZRAE DX1C V3HJ

4I7Y 6TFG SNR5

6KO8 9IBU JMLX

KOP9 Q7T4 MJU7

F90U HBGM TGKG

XF9Q 1VBJ 245U

YTCX VBDE NR5L

679K 8M75 K42I

Y0EA DSCV GDUI

RJNM K6L9 Y8UY

JK7O 8U09 8YTR

6Y52 R4ED CVBQ

SXTR DCVX BNJR

K5L6 IYJG HMRL

O9XK JZNB VFDQ

12CV 4JRK TIUV

YRFV SBDN M5KL

OY9U YVTG CVDB

ERM5 K6LO YUYH

GFRT YHUJ K87Y

T5RD SAQ3 45TH

JKU7 Y6RD MFR2

8F3QZKNTLWBZ

W0JJAFV3TU5E

FF119MB3PFA5

FF11NJN5YS3E

WLSGJXS5KFYR

FF1164XNJZ2V

FF10617KGUF9

FF11DAKX4WHV

X99TK56XDJ4X

SARG886AV5GR

YXY3EGTLHGJX

FF11HHGCGK3B

B6IYCTNH4PV3

ZRJAPH294KV5

FF10GCGXRNHY

Y6ACLK7KUD1N

Códigos Free Fire Brasil

FF90 39UQ WY3X

FF6B 25W7 MULE

FF89 JO3F 17ER

FFK7 1HCA QT06

FFOT 5ZK2 J0TM

FFK2 IBWR YIDZ

FFLG SILF YYTU

FF82 J91U X7LZ

FFHI WENI TSIK

FFDD Y4TQ ATQD

FFIF GN1H TS9V

FF31 9AQC 8FMU

FF9M BJWC C7CU

FF9G MIEG GKYY

FF7Q TGWJ 1BXK

Códigos Free Fire México

FF1Q VFLH 5081

FFH2 O3X4 7MGY

FFZ6 MZ9V A04M

FFQ4 WAPE K1C9

FFKN SKDG 9HX6

FFK2 LPU3 8ETE

FF6L 7D52 WFKG

FFES RC2T HWA3

FF3Y XI1W 0SB3

FFDG GVEQ BLNV

FF2W S2GU 6NUV

FFDO 5XJ8 K4UC

FF1R GBC1 EXJ6

FFZD GNNH 3D9E

FFC6 Q0UP GBU9

Lugar para canjear los códigos de Free Fire:



Para poder recibir las cajas de botín, diamantes, skins o mascotas que ofrece Garena, deberás ingresar los códigos de 12 dígitos en la página Free Fire Reward.

Guía sencilla para obtener recompensas:

Si eres nuevo en el videojuego y no sabes cómo reclamar los códigos promocionales de hoy, lo único que debes hacer es visitar el sitio web de Free Fire Reward, introducirlos y esperar unos minutos para que las recompensas aparezcan en la plataforma.

Los códigos solo están disponibles durante 1 día. La recompensa que podemos obtener de estos códigos es completamente aleatoria, así que suerte y disfruta de lo que te toque ya que es gratis.

Códigos de Free Fire para hoy

Su uso es sencillo, se trata de códigos de letras y números que debes ingresar en la web de Free Fire. No es una forma de hackear el juego o hacer trampas, así que no sancionarán tu cuenta.

La mayoría de los códigos liberados de Free Fire contienen recompensas aleatorias que pueden ser artículos tan valiosos como diamantes, monedas de oro, tokens, nuevos diseños y skins y mucho más. Hay que recalcar que la validez y disponibilidad de estos códigos suele ser de muy poco tiempo.

Solo estarán disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados los códigos o dejen de funcionar te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido” y tendrás que esperar a la nueva tanda de códigos.

¿Cómo usar los códigos Free Fire?

Para empezar, pincha en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas, el Sitio de Canje de Recompensas. Ahora, inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción elegida: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Ingresa el código de doce (12) dígitos en el espacio indicado (asegúrate de no confundir algunos números con letras) y confirma. Cuando se haya confirmado el código que hayas seleccionado bastará con esperar hasya que se vean reflejados en tu cuenta.

Cuando termines el proceso verás un mensaje de confirmación en un plazo máximo de 30 minutos: no desesperes si no los ves de inmediato. Estos códigos tienen una validez de 24 horas desde el momento de su publicación, por lo que tienes un margen muy pequeño para no quedarte sin ellos.

Guía de descarga de Free Fire OB28 Advance Server

Las descargas del archivo APK de Free Fire OB28 Advance Server comenzarán el 27 de mayo de 2021. Los jugadores pueden seguir los pasos que se enumeran a continuación para descargarlo e instalarlo en su dispositivo tan pronto como esté disponible:

Paso 1: Deben visitar el sitio web oficial de Advance Server. Los usuarios pueden hacer clic Aquí para ir al objetivo.

Los jugadores deben iniciar sesión

Paso 2: Después de eso, los usuarios deben iniciar sesión con las cuentas de Facebook que usaron para los registros.

Toque la opción para descargar APK (comienza el 27 de mayo)

Paso 3: Cuando lo hagan, encontrarán un botón “Descargar APK” en la página web. Luego deben hacer clic en él para descargar el archivo APK Free Fire OB28 Advance Server.

Una vez que se descarga el archivo, los jugadores pueden localizarlo e instalarlo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los usuarios podrán acceder al servidor OB28 avanzado. Solo aquellos con el código de activación pueden ser aceptados en el servidor y probar todos los elementos nuevos.

El código solo se le da a un número específico de jugadores después de la fase de registro por parte de los desarrolladores. No hay otra forma alternativa de obtenerlo.

Programación avanzada del servidor

Según el calendario oficial del sitio web, Free Fire OB28 Advance Server comenzará el 27 de mayo y finalizará el 3 de junio. El progreso en el servidor no se transfiere a la versión global, que son dos aplicaciones independientes.

Además, los jugadores pueden recibir diamantes para informar errores y fallas a los desarrolladores.