Free Fire llega con nuevos códigos gratuitos para que los jugadores puedan canjear y recibir recompensas variadas en su cuenta, hoy 10 de junio del 2021.

El Battle Royale de Garena es uno de los títulos más jugados y descargados del mercado y por ello la compañía a menudo libera diferentes códigos para su enorme comunidad.

LISTA DE CÓDIGOS DE FREE FIRE DISPONIBLES

Los códigos solo están disponibles durante 1 día. La recompensa que podemos obtener de estos códigos es completamente aleatoria, así que suerte y disfruta de lo que te toque ya que es gratis.

Códigos de Free Fire para hoy

PCNF5CQBAJLK – 3x Chrono Box, Wolfrahh character, 1000 Universal Fragment, Summon Airdrop Playcard (30d), Double EXP Card

G3MKNDD24G9D – Ford, Kelly, 3x Gold box, T-shirt town and Leather Pants (Male)

VNY3MQWNKEGU – FFWC Backpack, Kitty pet, Bolt parachute, Double Gold Card, Double EXP Card

U8S47JGJH5MG – FFWC Backpack, Kitty pet, Bolt parachute, Double Gold Card, Double EXP Card

Redeem code: UBJJ-2A7G-23L6

Reward: 1x Chrono Box

5KHJ8U3RNP42

8QW6TDX2D8A4

FF8M82QK7C2M

FFESPORTSSQA

FF8M82QK7C2M

UGAXG6SWLZSK

5UNZ-5A94-DCTZ

WTZ3-LM8W-3SWC

487P-8ZVG-ZGEA

FFBC-2T35-EPWZ

V8R9-H22K-H3JB

7ZG4-88RU-DDWV

free fire redeem codes new – فري فاير

PUFH-Y7XH-13QK

Y0CB-K27E-5YM6

YEJV-5ZRH-YBVK

971A-KVEA-UUTD

8DBO-PRUN-196N

6U34-B46M-1NRN

971A-KVEA-UUTD

8R2Y-3ZZY-OTXG

3ZS9-MJI8-UPWF

فري فاير – indian server

F3RU FH4F 5Y7Y

XSDC FVGH JKLO

IUYT RFDE SXDC

FVGB NMKL GFDX

FVBN JUYT REWA

FE4S RYUJ HGFD

FGYT GVCD RTYJ

FYTF CCDW S2ZA

FQWE RTYU 7YH0

FO2W KMBV GVUG

FKFU FGUR RCXG

F6VT GYWY TF5S

FAER TYUI OKJN

FVCD SRTY UIOP

FKJH BNJK OPOL

FMKL POIU YTFD

FDRD SASE RTYH

FHBV CDFQ WERT

FU810 OUYT RDVB

FMKI 87YT GFD4

FF redeem codes

DDFRTY1010POUYT> Free Pet

FFGYBGFDAPQO> Free Fire Diamonds

FFGTYUO10POKH> Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate

BBHUQWPO1010UY> Diamond Royale Voucher

MJTFAER5UOP10> 50,000 diamond codes

SDAWR56YO10UB> free dj alok character

NHKJU65TREQW> Titian mark gun skins

MHOP6YTRZACD> Paloma Character

BHPOU61010NHDF> Elite Pass and Free Top Up

ADERT5BHKPOU> Outfit

Su uso es sencillo, se trata de códigos de letras y números que debes ingresar en la web de Free Fire. No es una forma de hackear el juego o hacer trampas, así que no sancionarán tu cuenta.

La mayoría de los códigos liberados de Free Fire contienen recompensas aleatorias que pueden ser artículos tan valiosos como diamantes, monedas de oro, tokens, nuevos diseños y skins y mucho más. Hay que recalcar que la validez y disponibilidad de estos códigos suele ser de muy poco tiempo.

Solo estarán disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados los códigos o dejen de funcionar te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido” y tendrás que esperar a la nueva tanda de códigos.

¿Cómo usar los códigos Free Fire?

Para empezar, pincha en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas, el Sitio de Canje de Recompensas. Ahora, inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción elegida: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Ingresa el código de doce (12) dígitos en el espacio indicado (asegúrate de no confundir algunos números con letras) y confirma. Cuando se haya confirmado el código que hayas seleccionado bastará con esperar hasya que se vean reflejados en tu cuenta.

Cuando termines el proceso verás un mensaje de confirmación en un plazo máximo de 30 minutos: no desesperes si no los ves de inmediato. Estos códigos tienen una validez de 24 horas desde el momento de su publicación, por lo que tienes un margen muy pequeño para no quedarte sin ellos.

Guía de descarga de Free Fire OB28 Advance Server

Las descargas del archivo APK de Free Fire OB28 Advance Server comenzarán el 27 de mayo de 2021. Los jugadores pueden seguir los pasos que se enumeran a continuación para descargarlo e instalarlo en su dispositivo tan pronto como esté disponible:

Paso 1: Deben visitar el sitio web oficial de Advance Server. Los usuarios pueden hacer clic Aquí para ir al objetivo.

Los jugadores deben iniciar sesión

Paso 2: Después de eso, los usuarios deben iniciar sesión con las cuentas de Facebook que usaron para los registros.

Instrucciones Free Fire

Toque la opción para descargar APK (comienza el 27 de mayo)

Paso 3: Cuando lo hagan, encontrarán un botón “Descargar APK” en la página web. Luego deben hacer clic en él para descargar el archivo APK Free Fire OB28 Advance Server.

Una vez que se descarga el archivo, los jugadores pueden localizarlo e instalarlo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los usuarios podrán acceder al servidor OB28 avanzado. Solo aquellos con el código de activación pueden ser aceptados en el servidor y probar todos los elementos nuevos.

El código solo se le da a un número específico de jugadores después de la fase de registro por parte de los desarrolladores. No hay otra forma alternativa de obtenerlo.

Programación avanzada del servidor

Según el calendario oficial del sitio web, Free Fire OB28 Advance Server comenzará el 27 de mayo y finalizará el 3 de junio. El progreso en el servidor no se transfiere a la versión global, que son dos aplicaciones independientes.

Además, los jugadores pueden recibir diamantes para informar errores y fallas a los desarrolladores.