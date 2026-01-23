El Perú ya tiene un nombre oficial para el 2026 y no se trata de una frase menor. Mediante el Decreto Supremo Nº 011-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo declaró este periodo como el “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”, estableciendo el eje simbólico que acompañará la gestión pública a lo largo de todo el calendario.

¿Qué dice la resolución del nombre del año 2026?

El Decreto Supremo que declara el Nombre del Año 2026 en Perú establece que la denominación “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” se fundamenta en los principios constitucionales que definen al país como una república democrática, social e independiente.

En ese sentido, el Gobierno considera prioritario reforzar la estabilidad institucional y el Estado constitucional de derecho, destacando la democracia como un pilar esencial para el desarrollo y el bienestar de la población.

Asimismo, la norma vincula esta denominación con la Política General de Gobierno 2025–2026, que plantea como eje central garantizar una transición democrática ordenada.

Entre los lineamientos señalados figuran la realización de elecciones generales en condiciones adecuadas, el respeto a la libertad de prensa, la autonomía de los organismos electorales, la rendición de cuentas al término del mandato y el fortalecimiento de la integridad pública y la lucha contra la corrupción, así como la promoción del diálogo entre los poderes del Estado y la ciudadanía.

El nombre del año: una herramienta política y administrativa

En el Perú, el llamado nombre del año no es un adorno protocolar. Su uso es obligatorio en oficios, resoluciones, memorandos y comunicaciones oficiales de todas las entidades públicas. De esta manera, se convierte en una referencia constante que unifica la documentación del Estado y refuerza una narrativa común.

Desde 1963, cuando esta práctica se instauró durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, la denominación anual se consolidó como una herramienta de comunicación política. A través de ella, el Ejecutivo señala de forma explícita los ejes que busca priorizar durante su gestión.

¿Por qué “Esperanza y Fortalecimiento de la Democracia”?

El decreto que oficializa el nombre del año se sustenta en principios constitucionales y en la Política General de Gobierno 2025–2026, que tiene como uno de sus ejes centrales garantizar una transición democrática ordenada y fortalecer la institucionalidad.

El texto normativo enfatiza la importancia de promover elecciones generales, respetar la libertad de prensa, garantizar la autonomía de los organismos electorales, fortalecer la integridad pública y combatir la corrupción. Bajo ese marco, el Gobierno considera prioritario reafirmar el compromiso democrático del país y consolidar el Estado constitucional de derecho.

Así, el nombre del año no solo resume una intención simbólica, sino que expresa una hoja de ruta política en un contexto especialmente sensible para la democracia peruana.

Cómo se oficializa el nombre del año

Para que una denominación anual tenga validez legal, debe aprobarse mediante Decreto Supremo, firmado por el Presidente de la República y refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Solo con su publicación en el boletín de Normas Legales de El Peruano la frase adquiere carácter obligatorio para todo el sector público.

En el caso del 2026, este proceso se completó el 22 de enero, fecha en la que se emitió y publicó oficialmente el decreto. Desde ese momento, todas las entidades del Estado deben consignar la nueva denominación en sus documentos.

Además, el decreto dispone que el Ministerio de Cultura establezca la traducción oficial del nombre del año a las lenguas indígenas u originarias, garantizando su uso en los territorios donde estas predominan.

Una tradición que ha sobrevivido al tiempo

A lo largo de más de seis décadas, el nombre del año se ha mantenido como una constante en la vida administrativa del país.

Solo en tres ocasiones —1969, 1975 y 1998— no se asignó una denominación oficial, lo que confirma el carácter excepcional de esas ausencias.

Más allá de esos casos puntuales, la práctica ha resistido cambios de gobierno, crisis políticas y distintos contextos económicos, consolidándose como una referencia estable del funcionamiento del Estado peruano.

Los nombres oficiales del año en el Perú (2010–2025)

Las denominaciones utilizadas en los últimos años reflejan con claridad los distintos momentos que ha atravesado el país:

2010: Año de la consolidación económica y social del Perú

2011: Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

2012: Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad

2013: Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

2014: Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

2015: Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

2016: Año de la Consolidación del Mar de Grau

2017: Año del Buen Servicio al Ciudadano

2018: Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

2019: Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

2020: Año de la Universalización de la Salud

2021: Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

2022: Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

2023: Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

2024: Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho

2025: Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana

Cada una de estas frases condensó el contexto político, social o histórico de su respectivo periodo.

Un nombre que define el tono del 2026

Con la oficialización del Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia, el Perú ingresa al 2026 con una identidad institucional claramente definida.

Más que un encabezado administrativo, el nombre del año se convierte en un mensaje permanente que acompaña la gestión del Estado y marca el tono político del país durante los próximos doce meses.