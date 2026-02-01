Desde Shenzhen, China, Huawei Digital Power presentó su visión estratégica sobre la evolución del sector energético al revelar las 10 tendencias clave que marcarán el desarrollo de la tecnología fotovoltaica inteligente y los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) en 2026.

La compañía proyecta una nueva etapa para la industria, caracterizada por la creación de valor integral, donde la digitalización y la inteligencia artificial serán pilares fundamentales.

PUEDES VER: ➜ Huawei consolida en Shanghái el campus de innovación más grande del mundo

Eric Zhong, vicepresidente y director de Marketing de la Línea de Productos Fotovoltaica Inteligente y ESS, explicó que el sector avanza hacia modelos energéticos más inteligentes, resilientes y seguros.

Bajo este enfoque, la operación eficiente de los sistemas y la integración tecnológica se convierten en factores decisivos para acelerar la transición energética global.

PUEDES VER: ➜ Perú oficializa el año 2026 como el Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

Sinergia renovable y sistemas energéticos integrados

La combinación de energía fotovoltaica, eólica y sistemas de almacenamiento será una de las principales palancas de transformación.

Esta sinergia permitirá que las plantas renovables operen de forma más predecible y estable, incluso alcanzando esquemas de generación 100 % limpia con altos niveles de seguridad operativa.

Además, los ESS formadores de red se posicionarán como un soporte esencial para el sistema eléctrico, al reducir la intermitencia y aportar regulación de frecuencia y servicios auxiliares.

Inteligencia artificial para una gestión energética avanzada

La colaboración entre generación, red, carga y almacenamiento evolucionará gracias al uso intensivo de inteligencia artificial.

Esta coordinación inteligente facilitará una mayor autonomía regional y optimizará la gestión de la energía en tiempo real.

En el ámbito residencial, los sistemas PV+ESS nativos de IA integrarán algoritmos desde su diseño hasta la experiencia del usuario, elevando la eficiencia energética y el control del consumo doméstico.

Innovación tecnológica para reducir costos y aumentar eficiencia

El incremento de más del 40 % en la densidad de potencia de inversores y sistemas PCS marcará un avance significativo en eficiencia y calidad.

A la par, las arquitecturas de alto voltaje, impulsadas por nuevos materiales y una mayor resiliencia eléctrica, contribuirán a reducir el costo nivelado de la energía (LCOE) y a acelerar la adopción de soluciones más seguras y proactivas.

Baterías inteligentes y redes más seguras

La gestión avanzada de baterías a nivel sistema permitirá monitorear y optimizar el rendimiento desde la celda hasta el ESS completo, aumentando la vida útil y la capacidad operativa.

Con la madurez de la tecnología de formación de red, los sistemas de almacenamiento asumirán roles activos dentro de arquitecturas eléctricas cada vez más complejas.

A esto se sumará la incorporación de agentes de IA capaces de automatizar centrales renovables mediante una integración fluida entre nube, borde y dispositivos.

Seguridad cuantificable como nuevo estándar del sector

La seguridad se consolidará como un factor medible y estratégico. La industria adoptará evaluaciones integrales durante todo el ciclo de vida de los ESS, incorporando métricas claras que eleven los estándares del sector y refuercen la confianza en las soluciones de almacenamiento de energía.

Con este panorama, Huawei Digital Power reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la digitalización energética.

La compañía busca acelerar la transición hacia un sistema eléctrico más eficiente, seguro y sostenible, donde las energías renovables se consoliden como la columna vertebral del futuro energético global.