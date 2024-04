Metropolitano tendrá horario especial en feriado por Santa Rosa de Lima

Con motivo del feriado largo, la Municipalidad de Lima, modifica horarios del servicio de transporte.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Protransporte, informa al público usuario el horario especial que prestará el servicio del Metropolitano durante los días feriados por la celebración de Santa Rosa de Lima.

En ese sentido, el jueves 30 de agosto los servicios regulares A, B y C operarán desde las 5:00am hasta las 10:00pm. Adicionalmente, el servicio Expreso 4 funcionará desde las 6:00 am hasta las 9:00 am y, por la tarde, de 5:30 pm a las 8:30 pm.

El viernes 31 de agosto, declarado no laborable por el Ejecutivo, así como el sábado 01 y domingo 02 de setiembre, el Metropolitano operará con normalidad en todas sus rutas y horarios habituales.

Finalmente, todas las rutas alimentadoras circularán como de costumbre, a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido el día jueves 30 de agosto.

Es importante recordar a los usuarios que el Metropolitano cuenta con la presencia de agentes de seguridad y orientadores debidamente capacitados para guiar a los usuarios y hacer respetar las normas internas de convivencia como es no abordar los buses bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de alguna droga.

Asimismo, se invoca a los usuarios a no ingerir alimentos dentro de los buses ni llevar bultos grandes que puedan obstruir el desplazamiento del público. Los niños pequeños deben viajar siempre acompañados de un adulto y ser tomados de la mano en todo momento.

Protransporte recomienda a los usuarios tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos en sus viajes durante los días que se rendirá homenaje a la santa limeña.