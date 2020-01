Rosa Bartra: ¿Qué respondió sobre las cirugías plásticas que le atribuyen?

Síguenos en

Rosa Bartra, candidata al Congreso por Solidaridad Nacional en las elecciones congresales 2020, se negó a revelar si se sometió a cirugías plásticas en el marco de las preguntas que hicieron ciudadanos al programa “Abre los Ojos”.

En el espacio de Beto Ortiz en Latina, Rosa Bartra señaló además que se considera de derecha popular, un sector que defiende a los microempresarios y a quienes han logrado crecer como emprendedores.

Bartra reveló que su padre fue integrante de Patria Roja, pero que ella ahora representa a la “derecha popular”.

La exfujimorista minimizó las críticas en su contra por el cambio en su aspecto físico y remarcó que está en su derecho de arreglarse físicamente.

“He bajado de peso…la feminidad, el poder arreglaser, es algo que con el tiempo uno puede ir perfeccionando”, indicó a Abre Los Ojos, aunque no confirmó si fue al quirófano para verser mejor.

Rosa Bartra y Annabelle

“Cualquiera puede revisar eso, no hay…ahora tengo el cabello lizo, me han operado hace poco de los ojos que tenía un problema que arrastraba hace tiempo y ahora ya no uso lentes”, explicó.

Ante la insistencia del periodista Beto Ortiz, Rosa Bartra reveló que muchas veces fue miss en certámenes de su colegio o en otros eventos, pero evitó hablar de cirugías.

“De las otras operaciones tengo un montón apendicitis, me han sacado las amígdalas, me han sacado la vesícula”, dijo con ironía.