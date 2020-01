Globos de Oro 2020: Esta es la Lista completa de ganadores

Síguenos en

La edición de los Globos de Oro 2020 ya tiene ganadores. La Prensa Extranjera de Hollywood eligió a las mejores producciones del año en el cine y la televisión, en una fastuosa premiación que precede a los Oscar se celebró en el Beverly Hilton Hotel.

El escenario de Beverly Hills en Los Ángeles, Estados Unidos, tuvo al conductor ideal, el comediante Ricky Gervais. En su septuagésima séptima edición se premiaron un total de 20 producciones cinematográficas y 15 producciones televisivas.

La comedia “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino y el drama “1917” de Sam Mendes vencieron en esta edición de los Globos de Oro.

Si bien en esta lista no hay muchos hispanos o latinos que destaquen si hay excelentes producciones y mucho que ver, así que aquí te dejamos el listado completo de los ganadores de los Globos de Oro 2020 para cada categoría:

Mejor actor en serie limitada o película para TV

Russell Crowe, The Loudest Voice

Mejor actor en serie de TV – Musical o comedia

Rami Youssef, Ramy

Mejor actor de reparto en serie limitada o película para TV

Stellan Skarsgård, Chernobyl

Mejor serie – drama

Succession

Mejor actriz en serie de televisión – musical o comedia

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor película – idioma extranjero

Parasite

Mejor actor en serie de televisión – drama

Brian Cox, Succession

Mejor guión – película

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Mejor película animada

Missing Link

Mejor actriz de reparto en película

Laura Dern, Historia de un matrimonio

Mejor serie de TV – musical o comedia

Fleabag

Mejor canción original – película

“I’m Gonna Love Me Again” (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

Patricia Arquette, The Act

Mejor actriz en serie de TV – drama

Olivia Colman, The Crown

Mejor director – película

Sam Mendes, 1917

Mejor performance de actriz en serie limitada o película para TV

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Chernobyl

Mejor serie limitada o película para TV

Chernobyl

Mejor banda sonora – película

Hildur Guðnadóttir, Joker

Mejor actor de reparto en película

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Mejor actor en película – musical o comedia

Taron Egerton, Rocketman

Mejor actriz en película – musical o comedia

Awkwafina, The Farewell

Once Upon a Time in Hollywood

Mejor película – Musical o comedia

Once Upon a Time in Hollywood

Mejor actor en película -drama

Joaquin Phoenix, Joker

Mejor actriz en película – drama

Renee Zellweger (Judy)

Mejor película – Drama

1917