Media training en Osinergmin era sólo para jefes y hasta con set de TV

Si bien ayer renunció Daniel Schmerler, presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), hoy se revelaron documentos tras el escándalo por un servicio de media training, dictado días después de la tragedia en Villa el Salvador.

Radio Capital difundió documentos claves que confirman que el servicio se solicitó el 31 de enero del 2020, según el número de expediente 202000019664, una semana después de la deflagración que hasta el momento provocó la muerte de 23 personas.

Este dato dejaría sin piso las versiones que daban a entender que este servicio se dio antes de la tragedia y que sólo era una simple capacitación a funcionarios de la entidad para que se desenvuelvan mejor en entrevistas.

Además se difundió la presentación preparada por la empresa Otrosí S.A.C, que ofreció el servicio de Media Training, dónde se plantea como objetivo “entrenar a los directivos y jefes regionales de Osinergmin en la aplicación de herramientas que les faciliten proyectar adecuadamente la imagen y discurso del organismo ante los medios de comunicación, especialmente en situaciones desafiantes”.

Es decir, que no se trataba de un servicio para un grupo grande de personas sino para contados funcionarios por el cual se pagó la suma de 34 mil soles.

Asimismo, confirmó que el economista Augusto Álvarez Rodrich sí participó en la capacitación, por la que fue contratada Otrosí, al igual que María Pilar Olaya y el actor Ricardo Velásquez.

Si bien eso no se precisa en los documentos, es evidente que el periodista sí cobró una suma de dinero por ese servicio, dejó entrever el periodista de radio Capital, Christian Sotomayor.

“La carta que Augusto Álvarez Rodrich le manda al señor (Beto) Ortiz dice que no cobré 34 mil soles a Osinergmin ni a ninguna empresa. Ok, 34 mil, no. Pero, ¿cuánto? Si yo trabajo en media training, algo tengo que cobrar para mi pasaje, ¿no?”, cuestionó el locutor radial.