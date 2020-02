Cusco: Impactante video de aluvión que dejó varios desaparecidos

Momentos precisos del aluvión del Río Salkantay en Playa Sahuayaco Distrito de Santa Teresa Provincia de la Convención Cusco, el susto más grande de mi vida y de mi pareja que pasamos ayer por la tarde exactamente 3:10 pm en donde jamás vi algo así como en las películas, en donde la gente gritando llorando corrían a trepar cerros lo mismo tuve que hacer pero al ver ese inmensa ola de lodo y el sacudon que remecía en ese momento yo me atreví acercarme hacia ese punto de encuentro de la carretera que viene de Paltaychayoc y el puente nuevo que se construye del lado de Lucmabamba hacia playa sahuayaco ps fue sorprendente ver eso y me atreví a filmar en ese momento y jamás vi algo así que ese rio tan pequeño alcanzara a llegar a golpear y barrer con toda las casas que estaban a más de 30 metros de altura del nivel del Río. Horas más tarde nos reunimos toda la población de playa sahuayaco en la Iglesia de este lugar para saber de nuestra situación hasta el momento habían cómo 6 personas desaparecidas mayormente personas adultas y niños que no pudieron correr más realmente triste todo esto que está sucediendo en este momento. Nos encontramos en este lugar aislado sin ninguna comunicación vial y peor la señal que tenemos de Movistar que no sirve para nada solo estamos utilizando wifi de este lugar para nuestra comunicación. HAGO EL LLAMADO A TODAS AUTORIDADES COMPETENTES Y AL GOBIERNO DEL PERÚ PARA EL APOYO INMEDIATO EN ESTA CUENCA SALKANTAY DE NUESTRO DISTRITO DE SANTATERESA hay más de 6 personas desaparecidas y 100 familias afectadas hasta el momento en donde perdieron todo y muchas personas salieron de sus casas con la ropa puesta también se llevó carros creo como cinco o 6 de este lugar y en este video se ve una Combi y un Camion como a un juguete que se lo llevaba. Jamás olvidaré este momento que vi y siempre recordaré lo que vi con mis propios ojos todo esta desgracia que nos pasó.