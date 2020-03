Asesinan en México a la voz de Gohan en “Dragon Ball” y Sheldon Cooper

Síguenos en

El reconocido actor de doblaje mexicano Luis Alfonso Mendoza, recordado por dar la voz al personaje de Gohan en la serie animada “Dragon Ball”, fue asesinado la noche del sábado en México.

Cabe resaltar que prestó su voz para “Gohan” desde 1997, cuando el personaje era un adolescente en la serie. También ha trabajado para otras series y películas, incluyendo a Sheldon Cooper de “The Big Bang Theory”.

Otros trabajos de Luis Alfonso Mendoza fueron: Bugs Bunny en “El Show de los Looney Tunes”, Presto en “Calabozos y Dragones”, Dexter en “El Laboratorio de Dexter” (primeros episodios), Bananón en “Bananas en Pijama” y Daniel Larusso en “Karate Kid”.

Con un terrible pesar y un estado de shock inminente les comunicamos la terrible noticia de que el actor Y director Luis… Posted by Yo tambien apoyo el doblaje mexicano on Saturday, February 29, 2020

El nombre de Luis Alfonso Mendoza se ha vuelto viral tras confirmarse que fue víctima de la violencia que se vive en México, al ser asesinado en un tiroteo por la tarde de este 29 de febrero de 2020.

“Apenas hace un par de días no reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón de tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste”, señaló el actor Mario Castañeda, quién presta su voz a “Goku” en la misma serie.

Se desconoce con precisión las circunstancia y contexto exacto de su muerte. Pero la noticia ha tomado por sorpresa a todos quienes viralizaron su nombre y personajes más famosos en Twitter.

Confirmado

Sobre las 5:38 PM del 29 de febrero las autoridades de seguridad pública comunicaron oficialmente el suceso. Sin dar el nombre del actor, pero contribuyendo con elementos que esclarecen los aparentes motivos del atentado:

Efectivos de la #SSC tomaron conocimiento del deceso de tres personas y un lesionado en la colonia #Portales https://t.co/6imfzWI0R1 pic.twitter.com/pSgXY8TiPI — SSC CDMX (@SSP_CDMX) February 29, 2020

Tres personas perdieron la vida y una más resultó herida en la cabeza, al parecer al atentar contra su vida una vez que causó disparos contra dos hombres y una mujer, en la calle Balboa, Colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez

Primeras versiones de vecinos indicaron que se suscitó una gresca por el litigio del inmueble, lo que ocasionó que el hoy posible responsable disparara contra una mujer que subía a un vehículo color guinda, mientras que también hería a dos hombres que quedaron entre el automotor y la entrada del inmueble.