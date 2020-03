Coronavirus: Minsa pide no ir a fiestas, discotecas, al gym y restaurantes para evitar contagio

Síguenos en

La asistencia a discotecas, bares, gimnasios y otros locales con gran afluencia de público, incluyendo las fiestas en domicilios particulares, debe realizarse tomando todas las previsiones posibles para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como el coronavirus COVID-19.

Así lo advirtió el médico infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), quien indicó a la población que todos debemos contribuir a limitar la propagación de la enfermedad.

Señaló que puede evitarse el contagio del Covid-19 respetando hábitos de higiene básicos como lavarse las manos, alejándose de personas contagiadas y no llevándose a los ojos, nariz y boca las manos sin haberlas lavado previamente.

“El Covid-19 se transmite básicamente por las gotas de saliva que una persona infectada expulsa cuando tose o habla. Esas gotas pueden caer en mesas, barandas, botellas, sillas, etc. y permanecer allí por varias horas. Si una persona sana toca esos muebles y objetos, y luego se lleva la mano a la boca, nariz u ojos, entonces se contagiará”, recordó el galeno.

En ese sentido, recomendó a la población, en primer lugar, procurar no asistir a lugares públicos, pero si lo hacen, tomar medidas preventivas como lavarse continuamente las manos y esforzándose por no tocarse el rostro. Las personas enfermas, incluso con resfríos o garrasperas leves, no deben salir de sus habitaciones y deben cubrirse la boca al toser.

A la fecha, en el Perú se han detectado 38 casos del coronavirus, tras procesarse 1232 muestras. La mayoría de casos se ubican en Lima, con 32 pacientes, mientras que Huánuco registra 2 pacientes, Arequipa 2, Cusco 1 e Ica 1.

El Gobierno ha tomado una serie de medidas para evitar la propagación de la epidemia, como prohibir la llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia, una intensa campaña de información sobre acciones de higiene y la enfermedad, así como la búsqueda y seguimiento estricto de los casos de coronavirus y sus posibles infectados.

Pero esas medidas no serán suficientes si es que la población no colabora. Espinoza insistió que si alguien tiene alguna infección respiratoria, se quede en su casa para evitar propagar su enfermedad; asimismo, si la persona enferma ha estado en contacto o ha estado en un país europeo o asiático en los últimos 14 días, deberá dirigirse a un establecimiento de salud.

Finalmente, señaló que las personas de cualquier parte del territorio nacional pueden comunicarse con los especialistas a través de la línea gratuita 113, desde cualquier operador de telefonía fija o móvil a nivel nacional. Además, tenemos a su disposición para temas de información y orientación en salud el número de whatsapp 952 842 623 o a través del correo electrónico: [email protected]

