Un sismo de magnitud 5.4 se registró hoy 2 de mayo a las 19:44 horas en la ciudad de Lampa, región Puno, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.

El temblor registró epicentro a 28 kilómetros al Oeste de Lampa en la región Puno, según detalló el sismológico peruano.

La falla sísmica se ubicó a 200 kilómetros de profundidad y a una latitud de -15.43 y una longitud de -70.62, por lo cual se sintió en una gran amplitud de ciudades del sur del Perú.

El sismo se sintió con intensidad III en la ciudad de Lampa y causó alarma en la población, aunque también hubo reportes de alarma en Arequipa.

IGP/CENSIS/RS 2020-0304

Fecha y Hora Local: 02/05/2020 19:44:25

Magnitud: 5.4

Profundidad: 200km

Latitud: -15.43

Longitud: -70.62

Intensidad: III Lampa

Referencia: 28 km al O de Lampa, Lampa – Puno — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 3, 2020

¿Qué debemos hacer en casos de sismo?

Ante el caso de un sismo, IGP e Indeci nos recomienda lo siguiente:



• Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted.

• Tranquilice a las personas que estén a su alrededor.

• Ejecute las acciones previstas en el plan familiar.

• Diríjase a los lugares seguros previamente establecidos; cúbrase la cabeza con ambas manos colocándola junco a las rodillas.

• No utilice los elevadores.

• Aléjese de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.

• No se apresure a salir, el sismo dura sólo unos segundos y es posible que termine antes de que usted lo haya logrado.

• De ser posible cierre las llaves del gas, baje el swich principal de alimentación eléctrica y evite encender cerrillos o cualquier fuente de incendio.

Mochila de emergencia: ¿Qué debe contener?

• Botiquín de primeros auxilios.

• Artículos de higiene: Gel antibacterial, papel higiénico (2 unidades), toallas de mano y cara (4 unidades) y paños húmedos.

• Alimentos: Comida enlatada (2 unidades mínimo), paquetes de galletas de agua, agua embotellada sin gas (2 litros) y chocolate en barra (2 unidades).

• Abrigo: Mantas polares (2 unidades), pantuflas.

• Dinero: Monedas.

Si hay bebés o adultos mayores (tercera edad), debe incluirse productos específicos como biberones, papillas, latas de leche, pañales, medicinas y ropa de cambio.

