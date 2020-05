Mercado de Surquillo registró 261 casos positivos de COVID-19 en un día

Síguenos en

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reveló hoy que tras realizar pruebas rápidas en el mercado San Felipe de Surquillo, el ministerio de Salud detectó que más del 40% de personas muestreadas, dieron positivo al COVID-19.

Cómo se recuerda esta semana se realizó la primera prueba masiva en el Mercado de Caquetá de San Martín de Porres y se detectaron 163 casos positivos a la COVID-19, es decir uno de cada cinco personas estaban contagiadas. Sin embargo la situación en Surquillo fue peror.

“De 631 personas que fueron muestreadas, ¿saben cuántos dieron positivo al COVID-19? 261 positivos, más del 40% de contagiados. Este es el riesgo que tenemos en los mercados si no respetamos el distanciamiento, las normas de limpieza para ir y comprar artículos de primera necesidad”, dijo Martín Vizcarra.

Coordinará con alcaldes y ministerios

Martín Vizcarra señaló que la solución no es cerrar mercados, si no presentar un plan de mercados para garantizar las medidas de salubridad que no pongan en riesgo la salud de los ciudadanos que asistan a realizar sus compras. Este plan delega la responsabilidad a los alcaldes, pero con los lineamientos del Ejecutivo.

“Ya tenemos un plan para Lima para replantear la forma de funcionar de los mercados. Con estas dos muestras ya no es necesario que vayamos uno por uno a los mercados. Entonces, con los alcaldes, que son los responsables directos de los mercados, replantearemos la forma de funcionar de los mercados”, comentó.

