Presidente Vizcarra: “En todo el mes de julio, solamente el 28 va a ser feriado”

El jefe de Estado afirmó que el 27 (declarado no laborable por decreto) y 29 de julio, serán días normales. Explicó que la decisión tomada por el Ejecutivo se debe a que se necesita reactivar la economía.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció, esta tarde, que solamente el 28 de julio, día de nuestra independencia, será feriado.

“Vamos a emitir la norma correspondiente para que solamente el 28 de julio, el día patrio, el día de nuestra independencia sea feriado, pero el 27 y el 29 van a ser laborables”. afirmó.

Argumentó que la decisión tomada por el Ejecutivo se debe a que se necesita reactivar la economía para generar puestos de trabajo para todos los peruanos y peruanas.

“Necesitamos aprovechar el mes de julio al máximo. Teníamos 3 días que no son laborables: El 28 y 29 de julio que son feriados y el 27 de julio que no es feriado pero que se había declarado por un decreto día no laborable”, explicó.

En ese sentido, Vizcarra señaló que es hora de poner el mayor esfuerzo, para mover nuestra economía, la cual se encentra parada a causa del coronavirus, pandemia que ha producido, hasta la fecha, la muerte de 10 226 compatriotas.

“Hemos estado, porque era necesario, con nuestra economía parada. Ahora, no tenemos tiempo que perder. Tenemos que incorporar todos los esfuerzos para producir, crecer y generar trabajo. Entonces, en todo el mes de julio solamente el día 28 va a ser feriado”, manifestó.

El jefe de Estado supervisó las instalaciones del ambiente de hospitalización temporal Parque Huiracocha, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, para la atención de pacientes leves y moderados contagiados con COVID-19.

Fotos: Prensa de Palacio

Por: Luis Miguel Guerrero Dávila.

