Síguenos en

AMC presentará paneles virtuales para varias series en la Comic[email protected] de este año, incluyendo Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond y NOS4A2. La Comic-Con @ Home será del 23 al 26 de julio de este año. Todos los paneles serán de libre acceso en línea a partir de la hora del inicio del mismo.

A continuación, los detalles de los paneles:

NOS4A2

Fecha: Sábado 25 de julio

Hora: 8:00 p.m. (hora peruana)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gUA5wRn1tz4&feature=youtu.be

NOS4A2 regresa a la Comic-Con por su segunda temporada, que comenzó el lunes 20 de julio. Moderado por Clark Collis de Entertainment Weekly, el panel contará con el Showrunner y productor ejecutivo Jami O’Brien, el productor ejecutivo Joe Hill y el miembro del reparto Zachary Quinto.

La segunda temporada de NOS4A2 comienza ocho años después de los eventos de la primera temporada. Vic McQueen (Ashleigh Cummings) está más decidida que nunca a destruir a Charlie Manx (Zachary Quinto). Habiendo enfrentado su propia mortalidad, Charlie emerge desesperado por venganza y fija su mirada en Wayne (Jason David), el hijo de ocho años y la persona más importante en la vida de Vic. La lucha por el alma de Wayne coloca a Vic y a Charlie en un viaje vertiginoso, que los obliga a ambos a desenterrar errores del pasado para asegurar el futuro de Wayne

Fear The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond y NOS4A2 este año en la [email protected]

The Walking Dead: World Beyond hace su debut en la Comic-Con International como la tercera serie de The Walking Dead Universe. Moderado por Chris Hardwick, el panel de la serie contará con Gimple, Showrunner y productor ejecutivo Matt Negrete y los miembros del elenco Aliyah Royale, Alexa Mansour, Hal Cumpston, Nicolas Cantu, Nico Tortorella, Julia Ormond y Joe Holt.

The Walking Dead: World Beyond se adentra en una nueva mitología e historia que sigue a la primera generación criada en una civilización sobreviviente del mundo post-apocalíptico. Dos hermanas y dos amigos abandonan un lugar seguro y cómodo para enfrentarse a peligros, conocidos y desconocidos, entre la vida y la muerte de una búsqueda importante. Perseguidos por aquellos que desean protegerlos y aquellos que desean dañarlos, se desarrolla una historia de crecimiento y transformación a través de terrenos peligrosos, desafiando todo lo que saben sobre el mundo, sobre ellos mismos y entre sí. Algunos se convertirán en héroes y otros en villanos. Pero todos ellos encontrarán las verdades que buscan.

Eventos concluidos

FEAR THE WALKING DEAD

Fecha: Viernes 24 de julio

Hora: 2:00 p.m. (hora peruana)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=g2MaJzMB6Yc&feature=youtu.be

Fear the Walking Dead presentará un panel para la próxima sexta temporada de la serie, que se estrenará a finales de este año. Moderado por Chris Hardwick (Talking Dead), el panel contará con el Director de Contenido de TWDU Scott M. Gimple, Showrunners y Productores Ejecutivos Andrew Chambliss e Ian Goldberg y los miembros del elenco Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Karen David, Jenna Elfman y Rubén Blades.

La sexta temporada de Fear the Walking Dead explora lo que se ha convertido en una improbable familia unida por la misión de ayudar a los necesitados. Después de ser destrozada por Virginia (Colby Minifie) y sus pioneros, el grupo ahora se encuentra disperso en sus asentamientos. El último mensaje de Morgan (Lennie James) en el final de la quinta temporada, implora al grupo a “vivir» y esta temporada veremos qué significa eso para cada uno de ellos. Algunos encontrarán la estabilidad y la oportunidad dentro de las comunidades de Virginia, varios se hundirán en la oscuridad, mientras que otros, lucharán contra lo que se les ha impuesto. La vida detrás de los muros de Virginia pondrá a prueba a todos y cada uno de ellos de diferentes maneras, obligándolos a definir quiénes son en este nuevo mundo.

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND

Fecha: Viernes 24 de julio

Hora: 4:00 p.m. (hora peruana)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Jrq6UAMqiV4&feature=youtu.be

Enlaces patrocinados