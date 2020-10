Falleció Javier Carmona, esposo de Tula Rodríguez

View this post on Instagram

Hace dos años un 17 de agosto como hoy a las 6:50pm llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal, quizas pudiste ir directo desde donde estabas, pero quisiste venir por nosotras. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy! Hoy lo entiendo y te lo agradezco 💖 Durante la ruta oramos para que Dios tome el control de tu vida…y Valentina te abrazaba, te decía lo mucho que te amaba y tú lleno de esa fuerza, que no sé de donde las sacaste, nos decías que éramos lo que más amabas en la vida. Todo empezó a ponerse peor, tú en la clínica, en unos minutos de lucidez me dijiste "Te quiero, confío en tí, tranquila que todo estará bien", luego miraste a Valentina y le dijiste: “Tranquila gordita, nunca olvides que te amo y pase lo que pase todo va estar bien” Lo demás es historia… Tú como hombre de televisión siempre me decías: “La función debe continuar”, y aunque aveces quisiera gritar, llorar, estar en cama todo día sé que la función no puede parar y ahora más que nunca no podemos debilitarnos, no lo permitirías. Hoy nuestra vida dio un giro se 180°, ahora yo soy la cabeza de la familia 💪🏽 y amo cuidarlos. Hoy me tocó ser la proveedora, protegerlos y lo feliz que me hace ver a Vale atenderte! Porque como siempre lo supimos, en salud y enfermedad… así que aquí estamos, frente al cañón, batallando juntos!! Hoy descubrí que no hay mejor acto de amor, que cuando solo con mirarnos y sin hablar nos decimos TE AMO ❤️ Te amo como el primer día Javier, ahora y siempre. Y agradezco a Dios que me haya permitido ser yo, tu esposa, la última persona en hablar contigo y me quedaré con lo que hablamos hasta el final de mis días. Valentina es y será la mujercita más buena del mundo y una dama como lo te lo prometí.❤️ #DiosEsBueno #DiosTieneElControl #Familia.

