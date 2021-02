Adex reporta que exportaciones cerraron con una caída del -15.3% el 2020

Síguenos en

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó hoy que las exportaciones peruanas en el 2020 sumaron US$ 39 mil 351 millones 154 mil, cayendo -15.3% respecto al 2019 y evidenciando el daño de la pandemia y las medidas de confinamiento que se dieron en el mundo, solo la agroindustria cerró en azul.

El presidente del gremio, Erik Fischer Llanos, consideró que es el momento de hacer cambios estructurales que sumen a la competitividad del aparato productivo nacional. “El panorama externo se ve complicado por el incremento de los casos del Covid-19, pero existe una agenda pendiente que debemos avanzar”, acotó.

Hemos dialogado –continuó– con el presidente de la República, ministros de Estado, viceministros, directores y técnicos de programas involucrados con nuestro sector y compartimos el análisis de la situación de la cadena exportadora y una serie de propuestas que esperamos las evalúen y pongan en marcha.

“En los primeros meses del estado de emergencia las exportaciones peruanas fueron las más afectadas en América Latina, asimismo, las acciones de violencia en al menos tres regiones del país en diciembre pasado no solo pusieron en riesgo la salud pública, sino que tuvieron un efecto en los envíos”, comentó Fischer.

Detalló que luego de crecer 7% en septiembre, 3% en octubre y caer -6% en noviembre, en diciembre los despachos totales retrocedieron -15%: Los tradicionales se contrajeron -23% y los no tradicionales se incrementaron 5%.

“Este año el panorama no es muy claro por la inestabilidad en el mundo y los cambios en la Ley de Promoción Agraria. La incertidumbre debilita aún más nuestra capacidad productiva, los flujos de comercio y las inversiones. Si el escenario es el adecuado, podríamos recuperar los niveles previos a la crisis el 2022”, estimó.

ADEX reportó que los envíos tradicionales en el 2020 (US$ 26 mil 457 millones) retrocedieron -19%. La minería fue el subsector más importante con US$ 22 mil 705 millones, a pesar de contraerse -15.3% por la menor demanda de cobre y oro. El resto de subsectores primarios también cerraron a la baja: la pesca (-19.8%), petróleo y gas natural (-52.7%) y agro (-5.4%).

El mercado más importante de la oferta primaria fue China, que redujo sus pedidos -17.6%. Le siguieron EE.UU., que incrementó su demanda en 21%, Canadá (3.3%), Corea del Sur (0.9%), Japón (-10%), Suiza (-40.1%), India (-38.5%), Emiratos Árabes Unidos (-26.3%) –que a pesar de caer aumentó su volumen en 2034.1% gracias los despachos de zinc–, Alemania (-27.6%) y Brasil -55.7%).

Por su parte, los envíos no tradicionales (US$ 12 mil 893 millones) sufrieron una contracción de -6.7% debido a la caída de casi todos sus subsectores, excepto el agropecuario-agroindustrial (US$ 6 mil 839 millones) con un crecimiento de 8.2%. Sus principales partidas fueron las uvas y los arándanos. Les siguió la palta, que en monto FOB se incrementó 0.26% y en volumen 31.4% por la alta producción en México y en California (EE.UU.), que presionó el precio a la baja.

Después de la palta se ubicaron la pota (US$ 415 millones 555 mil) y los espárragos frescos (US$ 385 millones 391 mil). El sexto lugar lo ocupó el mango fresco (US$ 290 millones 672 mil), cuyo aumento fue de 23.7% (volumen). Los precios de Ecuador, Colombia y Brasil fueron menores y obligó a los empresarios peruanos a reducirlos.

De un total de 169 destinos, los más importantes fueron EE.UU. (US$ 3 mil 933 millones), Países Bajos (US$ 1,278 millones) y Chile (US$ 723 millones 073 mil). Completaron el top five España y Ecuador.

En la oferta nacional con valor agregado resaltan por su crecimiento los cítricos, mango en conserva y el jengibre (kion).

