Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) ascendieron a US$ 887 millones 855 mil en enero último y tuvieron a EE.UU. como destino líder indiscutible al sumar US$ 385 millones 886 mil y concentrar el 43.5%, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Ese monto (US$ 385 millones 886 mil) fue 4.5% superior al de enero del 2022 (US$ 369 millones 169 mil), y la tasa (4.5%) fue mejor en comparación a la lograda por las agroexportaciones totales que cayeron -2.6% en el primer mes, debido principalmente a las protestas y bloqueos registrados en diferentes partes del Perú, manifestó la gerenta de Agroexportaciones de la entidad gremial, Claudia Solano Oré.

“Más de 100 mil trabajadores formales de este sector y otros 200 mil que laboran de forma indirecta, no pudieron cumplir con sus labores, no solo perjudicando sus ingresos y el bienestar de sus familias, sino la imagen del Perú como proveedor confiable”, explicó.

La demora en el arribo de la oferta exportable o la llegada de productos en condiciones no solicitadas –continuó–, lo único que logran es despertar la inquietud en los compradores respecto a sus proveedores y abren la posibilidad que mercados tan importantes como EE.UU. puedan disminuir sus pedidos.

En esa línea, resaltó la labor de ADEX para promover la participación de empresarios peruanos en las ferias internacionales de alimentos más reconocidas del mundo: ISM Cologne (23 al 25 de abril), misión comercial al sudeste asiático (Malasia, Singapur y Tailandia) que culminará con la participación de las empresas en la feria Thaifex (15 al 27 de mayo), la Seoul Food (30 de mayo al 2 de junio) y la Expoalimentaria (27 al 29 de septiembre).

Asimismo, se organizarán otros eventos que apuntan a fortalecer las capacidades de los integrantes de las diversas cadenas productivas, como el Almuerzo Agroexportador (13 de abril), el I Congreso Internacional de la Passifloras (junio) y el XI Congreso de Capsicum (noviembre).

Primarios

ADEX informó que en enero último los despachos agrarios tradicionales (US$ 64 millones 278 mil) registraron una disminución de -53.9% en comparación al mismo mes del 2022 (US$ 139 millones 695 mil). Representaron el 7.2% del total de las agroexportaciones.

Su partida líder fue el café (US$ 58 millones 935 mil) con una concentración de 91.6% y una contracción de -55.5%, seguido de los demás azúcares de caña y otros. Su destino principal fue EE.UU., seguido de Alemania y Bélgica.

Con valor agregado

Las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 823 millones 576 mil, logrando un crecimiento de 6.7% y una representación de 92.8% del total de los envíos agrarios. Resaltaron la uva, arándanos, espárragos frescos, demás preparaciones utilizadas para la alimentación de animales y mangos en conserva.

EE.UU. (US$ 375 millones 603 mil) también lideró estas exportaciones con una variación de 12% y una concentración de 45%; luego se ubicó Países Bajos (US$ 97 millones 596 mil) con un incremento de 2.8% y una representación de 11.8%. Otros fueron China, España y Ecuador.

Se debe indicar que EE.UU. mantiene una demanda sostenida de las agroexportaciones peruanas, con un alza de 11% en el 2018, 24% en el 2019, 7% en el 2020 (año del inicio de la pandemia), 12% en el 2021 y 14% en el 2022.