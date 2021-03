Hoy se estrenan los primeros dos episodios de “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, la producción de YouTube Originals que cuenta con la dirección de Michael D. Ratner. El documental estará disponible a partir de las 2:00 p.m. (hora de Perú) en el canal de YouTube de la cantante. Las próximas entregas de la docuserie estarán disponibles de forma gratuita durante los dos martes siguientes, en la plataforma.

El documental es una mirada honesta a algunos de los momentos más difíciles en la vida de la cantante mientras desentierra sus traumas previos y descubre la importancia de su salud física, emocional y mental.

Por primera vez, se abre sobre todos los aspectos que la llevaron a su sobredosis casi fatal en 2018, y sus despertares como consecuencia, mientras los espectadores tienen acceso sin precedentes al viaje personal y musical de la superestrella en los últimos tres años, incluyendo imágenes de cuando comenzó la producción inicial de este proyecto durante la gira mundial Tell Me You Love Me en 2018.

Además, la docuserie extiende la relación de Lovato con YouTube Originals como continuación del documental de 2017 “Simply Complicated”, que ahora tiene más de 36 millones de vistas en YouTube.

Todo lo que debes saber sobre Demi Lovato

La superestrella mundial Demi Lovato es una cantante, actriz, productora y autora de best-sellers multiplatino y nominada al GRAMMY, que cuenta con uno de los mayores números de seguidores en las redes sociales, con más de 108 millones. A su álbum de debut de 2008, Don’t Forget, le siguieron giras mundiales con entradas agotadas y cinco exitosos discos, incluido Tell Me You Love Me, de 2017, con el éxito viral “Sorry Not Sorry”. Otros singles destacados son “Cool for the Summer” y “Heart Attack”, entre otros.

En 2020 hizo su regreso a los escenarios con el debut de la poderosa balada “Anyone” en los premios GRAMMY y su aparición en el Super Bowl LIV donde interpretó el Himno Nacional, seguido por el reciente lanzamiento de sus singles “I Love Me”, “I’m Ready” con Sam Smith donde los dos declaran que están listos para ser amados, el políticamente cargado “Commander in Chief”, y “What Other People Say” con Sam Fischer. Además, Lovato inició el año 2021 con una actuación en el especial “Celebrating America” del Comité de Inauguración Presidencial tras la toma de posesión del Presidente Biden.

Junto a su música, Demi también ha mantenido una carrera como actriz, y recientemente ha aparecido en la última temporada de Will & Grace de la NBC y en el reciente largometraje de Netflix Eurovision junto a Will Ferrell, Rachel McAdams y Pierce Brosnan. Lovato ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos un MTV Video Music Award, cinco People’s Choice Awards, un ALMA Award, un Latin American Music Award, un GLAAD Vanguard Award por su activismo LGBTQ y, más recientemente, una nominación a los VMA por “I Love Me” en la categoría “Video for Good”.