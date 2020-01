YouTube Originals estrena gratis el documental “Justin Bieber: Seasons”

Síguenos en

YouTube Originals estrenó hoy los primeros episodios de la primera serie documental sobre Justin Bieber, “Justin Bieber: Seasons”. La superestrella mundial, que se lanzó a la fama en 2007 después de ser descubierto en la plataforma, regresa a YouTube donde todo comenzó para dar a los fanáticos un vistazo completo a lo largo de su vida.

Primer episodio gratis

Mirá “Justin Bieber: Seasons”, episodio 1 en este link.

A partir de hoy, los episodios se estrenarán los lunes y miércoles al mediodía de forma gratuita y con anuncios. Los suscriptores de YouTube Premium tendrán acceso a los primeros 4 episodios a partir de hoy y podrán ver episodios futuros antes de los suscriptores no Premium, a partir del 3 de febrero. Los fanáticos pueden suscribirse a YouTube Premium para obtener acceso anticipado a nuevos episodios y ver la serie libre de anuncios.

“Justin Bieber: Seasons” es una serie documental original de 10 episodios que narra la creación del primer álbum de Justin Bieber en cuatro años. Se trata de una mirada cruda, poderosa e íntima al proceso de Bieber de crear nueva música y la motivación para este nuevo álbum contada a través de la lente de sus más cercanos confidentes, amigos, colaboradores y el propio Justin Bieber. La serie también contará con una mirada detrás de escena de la vida privada de Bieber, que incluye imágenes nunca antes vistas de su boda con Hailey Bieber y su día a día junto a su círculo íntimo. Con música nueva marcando cada uno de los episodios, Justin reflexiona sobre los altibajos de crecer ante el ojo público mientras invita a sus fanáticos en el viaje hacia el lanzamiento del álbum más esperado y más personal de su carrera.

Actualmente, Justin Bieber es el artista más suscrito en YouTube (49,1 millones de suscriptores), aparece en seis videos con más de mil millones de visitas y tiene más de 19 mil millones de visitas en su canal oficial de artistas

“Justin Bieber: Seasons” está dirigida y producida por Michael D. Ratner de OBB Pictures con el fotógrafo Joe Termini. El documental es producido por Bieber Time Films, SB Projects y OBB Pictures. Justin Bieber servirá como productor ejecutivo. Scooter Braun, Allison Kaye y Scott Manson serán los productores ejecutivos de SB Projects y Michael D. Ratner, Scott Ratner y Kfir Goldberg serán los productores ejecutivos de OBB Pictures.

Como parte de la nueva estrategia de programación anunciada anteriormente por YouTube, por primera vez, la audiencia de YouTube de 2 mil millones de usuarios mensuales registrados tendrá la oportunidad de disfrutar de nuevas series y especiales de YouTube Originals, incluyendo “Justin Bieber: Seasons”, gratis con anuncios.

El servicio de suscripción YouTube Premium, continuará ofreciendo acceso sin publicidad a todos los originales de YouTube con todos los episodios disponibles a la vez. Continúa el crecimiento récord para YouTube Originals, con vistas totales en 2019 creciendo más del 40% en comparación con el año anterior.

La asociación de YouTube Originals con Justin Bieber se une a una sólida lista de música y series originales que incluyen “Coldplay: Everyday Life – Live in Jordan”, “How to be: Mark Ronson”, “Almost Ready” con Shay Mitchell, “Taylor Swift – Lover’s Lounge (Live)“, “Kevin Hart: What the Fit“, “Liza on Demand“, protagonizada por Liza Koshy de YouTube, “MALUMA: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré“, “Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries” y “Demi Lovato: Simply Complicated“.

Los próximos proyectos para 2020 con personalidades de primer nivel incluyen documentales con Paris Hilton y Dude Perfect, así como la tercera temporada de la exitosa serie “Cobra Kai“.

Acerca de Justin Bieber

Justin Bieber, súper estrella mundial ganadora de premios Grammy, ha logrado acumular más de 50 mil millones de reproducciones en streaming y más de 60 millones de álbumes vendidos a nivel mundial a lo largo de su carrera. El álbum Purpose, que le valió un grammy en 2015, vendió más de 21 millones de copias a nivel mundial. Mientras trabaja para lanzar su quinto álbum de estudio en 2020, Bieber está reinando nuevamente en la radio y dominando las listas de popularidad con su más reciente colaboración con Ed Sheeran “I Don’t Care”, el cual está en el #1 dentro de 26 países a nivel mundial, “Bad Guy” de Billie Eilish –impulsada por un remix de Bieber– ha alcanzado el #1 en Estados Unidos y “10,000 Hours” con Dan + Shay se convirtió en el debut más importante para una canción country dentro del chart Billboard Hot 100. En 2017, el éxito “Despacito Remix” rompió récords de streaming y se convirtió en el video más visto de todos los tiempos. Justin pasó a la historia de los listados con “Despacito” y la colaboración con DJ Khaled para “I’m The One” lo convirtió en el primer artista en alcanzar el número 1 dentro del listado Hot 100 por distintas semanas consecutivas, los sencillos cuarto y quinto en número 1. En 2015, PURPOSE debutó en el #1 en más de 100 países alrededor del mundo, y le valió una nominación al Grammy por Álbum del Año. PURPOSE rompió récords, escuchas en streaming y consiguió posicionar tres sencillos #1 en Estados Unidos – “What Do You Mean”, “Sorry” y “Love Yourself, los cuales recibieron una nominación al Grammy por Grabación del Año. Más tarde, a finales de 2015, las tres canciones aparecieron en la lista de sencillos del Reino Unido en #1, #2 y #3, superando el récord de los Beatles y convirtiendo a Bieber en el único artista en conseguir ese logro. En febrero del 2016, Justin ganó su primer Grammy por Mejor Canción de Baile por “Where Are You Now”, canción perteneciente a PURPOSE. Justin Bieber, cuya carrera comenzó en 2009, con su sencillo 5 veces platino por la RIAA, “One Time”, es el primer artista en alcanzar las diez mil millones de reproducciones en VEVO. En 2014, fue rankeado por Twitter como el #1, por ser el artista musical más contactado en la red social del año. Él ha lanzado cinco álbumes #1 hasta la fecha, y ha aparecido en dos cintas: Never Say Never (2011) y Believe (2013). En 2011, fue nominado como Mejor Nuevo Artista en los Grammy. En 2013, Justin recibió el premio RIAA Diamante, reconociendo a “Baby”, su éxito de 2010, como el sencillo más vendido de la historia.

Acerca de YouTube Originals

YouTube Originals son series y películas creativas, entretenidas y ganadoras de premios, hechas para los fanáticos alrededor del mundo. Resaltando tanto a los creadores de la plataforma como a las grandes estrellas de Hollywood, YouTube Originals ofrece una experiencia que solo YouTube puede ofrecer. Aprovechando la creciente comunidad global, la capacidad de atrapar fanáticos y contenido innovador mezclado con especiales transmitidos en vivo, hay contenido para todos.