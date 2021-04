En el primer bimestre del año los envíos peruanos al exterior sumaron US$ 7 mil 362 millones, registrando un crecimiento de 4.4% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 7 mil 051 millones), principalmente por la demanda de algunos productos como el cobre, oro y uvas frescas, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El presidente del gremio empresarial, Erik Fischer Llanos, señaló que en los próximos meses y por un efecto rebote, si bien se observarán crecimientos en los diversos sectores, no se alcanzarán aún las cifras previas a la pandemia, por lo que es importante el acompañamiento de las autoridades en el proceso de recuperación.

Se debe recordar que en el 2018 las exportaciones nacionales ascendieron a US$ 47 mil 542 millones 799 mil, el monto más alto de la historia, en el 2019 (US$ 46 mil 443 millones) cayeron -2% y en el 2020 (US$ 40 mil 353 millones) -13%.

“El panorama aún no es muy claro por la inestabilidad mundial –nuevas olas de contagio y medidas de confinamiento– aún persiste una incertidumbre que debilita nuestra capacidad productiva, los flujos de comercio y las inversiones. Es importante acelerar la vacunación y que la población redoble las medidas de seguridad a fin de evitar mayores contagios. La recuperación de la economía va de la mano con la salud”, dijo Fischer.

Respecto a las elecciones generales de este domingo, consideró importante evaluar las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República y conocer el perfil de quienes postulan al Congreso a fin de emitir un voto responsable. “En ADEX organizamos los encuentros con los aspirantes presidenciales, quienes detallaron sus propuestas para impulsar el comercio exterior y la reactivación económica”, expresó.

Puntualizó que todos los candidatos al ‘Sillón de Pizarro’ coincidieron en resaltar la importancia de las exportaciones como fuente generadora de empleos formales, desarrollo económico y poder descentralizador, sin embargo, se observaron algunas propuestas que preocuparon a los empresarios como la fusión de algunos ministerios.

En cifras

ADEX detalló que en el primer bimestre del año los envíos tradicionales (US$ 4 mil 919 millones) aumentaron 0.8%. La minería fue el sector más importante con US$ 3 mil 968 millones a pesar de contraerse -5.6% por la menor demanda de cobre y oro. Le siguió la pesca tradicional con US$ 524 millones 747 mil y un importante crecimiento de 142.8%, los hidrocarburos con US$ 370 millones 566 mil (-9.3%) y agro con US$ 55 millones 730 mil (7%).

El destino más importante de la oferta tradicional fue China (US$ 2 mil 308 millones), que incrementó sus pedidos en 32.1%, seguido de Canadá con US$ 370 millones 752 mil (5.7%), Japón con US$ 361 millones 919 mil (38.2%), India con US$ 342 millones 818 mil (12.4%) y Suiza con US$ 284 millones 450 mil (-6.8%), entre otros.

Por su parte, los despachos con valor agregado (US$ 2 mil 442 millones) presentaron una variación positiva de 12.5% gracias al buen desenvolvimiento de varios subsectores, como la agroindustria con US$ 1,302 millones 243 mil y un aumento de 16.1% gracias a la mayor demanda de uvas, mangos frescos o secos, arándanos, espárragos, paltas, bananas, entre otros.

Otros rubros importantes fueron el químico con US$ 250 millones 647 mil (4.4%), pesca para Consumo Humano Directo con US$ 228 millones 991 mil (21.4%), siderometalurgia con US$ 200 millones 490 mil (16%) y confecciones con US$ 151 millones 933 mil (2.3%).

Además, se exportaron bienes de minería no metálica con US$ 98 millones 869 (29.9%), metalmecánica con US$ 73 millones 470 mil (-20.9%), textiles con US$ 63 millones 309 mil (7.3%), maderas con US$ 16 millones 606 mil (-5.8%) y varios con US$ 56 millones 425 mil (3.3%).

El principal destino de la oferta peruana no tradicional fue EE.UU. con US$ 793 millones 519 mil (15.1%), seguido de Países Bajos con US$ 205 millones (10.1%), Chile con US$ 138 millones 977 mil (21.7%), Ecuador con US$ 113 millones 867 mil (2.2%) y Colombia con US$ 108 millones 767 mil (-17.8%), entre otros.

Balanza comercial

En el primer bimestre del año las importaciones peruanas sumaron US$ 7 mil 155 millones, por lo que la balanza comercial fue positiva para Perú en US$ 206 millones 348 mil.