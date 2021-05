¡Mía Colucci volvió! La actriz argentina Luisana Lopilato revivió a su personaje en Rebelde Way y para ello cambió de look, enloqueciendo en sus miles de fans en las redes sociales.

Compartiendo una foto del personaje de la serie Rebelde Way que marcó su carrera tanto como actriz y cantante, la artista reveló la razón de volver a ponerse en la piel de Mía.

Siempre activa en las redes sociales, Luisana Lopilato le preguntó en sus stories a sus fans qué les gustaría ver en su canal de YouTube, y luego anunció.

“Lo pidieron, lo tienen. Vuelve la única, la inigualable, vuelve Mía Colucci. Deslizen para ver la transformación”, escribió en sus historias de Instagram.

El link llevaba a un video en el que se pude ver cómo la actriz se lookea como su recordado personaje en la tira producida por Cris Morena entre 2002 y 2003.

“Fue un personaje que me gustó mucho hacer, fueron mis inicios como actriz, sé que empecé más chica, pero en Rebelde Way empecé a darme cuenta que actuar era algo que me gustaba y que quería estudiar para hacerlo cada vez mejor”, reseñó Luisana Lopilato en el video.

Así fue el cambio

Luego de compilar algunas escenas de esa ficción, y con la ayuda del estilista italiano Samuele Miccoli, la actriz puso manos a la obra.

Primero, se recogió el cabello y se puso una peluca de un tono más oscuro y con flequillo. Y luego, optó por un atuendo total black que usó cuando formaba parte de este programa.

Cuando estuvo lista, le enseñó a su amigo una de las coreografías más emblemáticas de la tira, “Bonita de más”. “¿Cómo te sentis volviendo al 2000?”, le preguntó el peluquero, a lo que ella respondió: “Me emociono porque hoy estamos en el 2021, tengo 34 años, 3 hijos y me hiciste volver a cuando tenía 15″.

“Erreway” en el 2021

Cris Morena, la creadora de “Rebelde Way”, utilizó sus redes sociales para anunciar un nuevo álbum de la banda argentina. Por medio de su Twitter, compartió un vídeo donde revela el nombre del disco que se estrenará este año.

“Hoy se cumple un año desde que Rebelde Way está en Netflix y para festejarlo quería darles una gran noticia: en este 2021 vamos a estrenar #Vuelvo … ¿Estás listo?”, se lee en el mensaje. El hashtag “Aniversario Rebelde”, se volvió tendencia en esta red social, ya que muchos fanáticos esperan el regreso de “Erreway”.

Como se recuerda, “Rebelde Way” se produjo entre 2002 y 2004 y ganó fama en su país de origen, Argentina, así como en otros lugares de Latinoamérica, incluido el Perú.

Además, lanzó al estrellato a los actores Felipe Colombo, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Luisana Lopilato, quienes interpretaron, respectivamente, a los adolescentes rebeldes Manuel Aguirre, Pablo Bustamante, Marizza Spiritto y Mía Colucci.