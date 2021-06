Vasco Madueño, el hijo de nacionalidad peruana que el cantante Guillermo Dávila no reconoció oficialmente, reveló los difíciles momentos que pasó cuando se enteró que su padre lo calificó como un “accidente“.

En el programa “Magaly TV: La Firme” , Vasco Madueño expresó sus sentimientos y el momento “horrible” que pasó cuando vio la declaración de su padre ausente.

En conversación con Magaly Medina, el joven de 19 años señaló que su madre, Jessica Madueño, nunca se refirió al cantante venezolano de manera negativa, pese a los errores de su padre.

Vasco Madueño, hijo no reconocido de Guillermo Dávila en Magaly TV

“Mi mamá desde que era pequeño me dijo quién era mi padre y me dijo que era un cantante conocido. Mi mamá nunca me habló mal de él y tenía la ilusión de conocerlo como cualquier niño”, expresó Vasco Madueño.

“Pocas han sido las conversaciones y muy superficiales… Desde muy niño nunca tuve una mala imagen de él. Mi madre nunca habló mal de él” , agregó.

En otro momento, Vasco Madueño se refirió a las declaraciones que su padre tuvo en el pasado en la prensa internacional, donde calificó el nacimiento de su hijo como un “accidente”.

“De hecho, cuando vi ese documental por mi cuenta, de hecho mi madre no quería decírmelo. En ese video veo a mi madre con las lágrimas y mi madre no quería decírmelo, pero ya lo vi. Fue horrible crecer con eso y espantoso, aunque siempre tuve mucho cariño y nunca me sentí solo o triste, solo cuando veía ese video”, expresó muy nervioso.