Tom Holland soñaba de niño en protagonizar a su superhéroe favorito y finalmente fue una realidad en 2016, cuando se convirtió en el nuevo Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero ese momento quedó grabado en un video que hoy sale a la luz y muestran al actor británico cuando tenía 17 años y donde habla sobre su futuro y su deseo de interpretar al Hombre Araña.

“Es imposible decir algo sobre lo que que quieres hacer exactamente, pero algo de acción o de comedia, quizás algo menos serio”, dice el actor en el video.

“¿Qué tipo de superhéroe querría interpretar? Quizás esté preparado para interpretar a Spider-Man en 10 años para el reboot del reboot”, agrega.

Las imágenes se volvieron virales, mostrando el lado más adorable de Holland. El intérprete aparecería posteriormente como Spider-Man en “Civil War”, “Spider-Man: Homecoming”, “Vengadores: Infinity War”, “Vengadores: Endgame” y “Spider-Man: Lejos de casa”. Muy pronto el actor regresará embutido en las mallas del superhéroe en “Spider-Man: Sin camino a casa”.

“Voy a tomarme un descanso y viajaré por el mundo”, comentó el actor a USA Today a principios de 2021 sobre el futuro después de “Sin camino a casa”. “Es la primera vez desde que firmé con Marvel que no tengo un contrato con nadie. Podré ir a esquiar que es algo que realmente no me han permitido hacer por ser un deporte peligroso”, agregó.