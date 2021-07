Ha muerto Raffaella Carrá a los 78 años. Se ha ido la artista más completa de los 70 y 80 que no solo deslumbró a Italia -su país natal- con su canto y baile, sino que extendió su fama entre millones de fans en Latinoamérica.

Fue una de las más grandes artistas italianas en particular de la televisión, enamorada de España donde alcanzó también gran popularidad y éxito.

La triste noticia la dio a conocer Sergio Japino, su pareja, a través de una declaración a la agencia de noticias ANSA: “Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre”, declaró Japino.

Carrà ha fallecido a las 16.20 (hora italiana) de este lunes tras una enfermedad que “desde hace un tiempo había atacado su cuerpo menudo, pero lleno de energía”.

“Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso“, continuò Japino.

Sus últimas giras y sus éxitos

Raffaella Carrá ya no realizaba giras musicales alrededor del mundo como fue siempre su costumbre, pero la estrella mundial de la televisión y la música desarrollaba participaciones en diversos programas en su país.

En sus últimas entrevistas aseguró que se sentía satisfecha de lo alcanzado y desarrollado en su carrera y que por ello siempre se mantenía vigente; aunque Hollywood nunca le robó el sueño.

Ella es autora de emblemáticos temas como “Caliente”, “Explota, explota”, “Hay que venir al sur”, “Lucas”, “Pedro”, Tuca tuca”, “Fiesta”, “Yo no sé vivir sin ti”, “En el amor todo es empezar”, entre otros.Canción de Rafaella que traspasó fronteras “Hay que venir al sur”.

Una de sus últimas apariciones fue en abril del 2019 en la TV Italiana RAI, donde estaba muy feliz de reencontrarse con su público.