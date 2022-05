Film&Arts presenta la tercera temporada de Victoria, la historia de una de las heroínas del siglo XIX para nuestro tiempo. Se estrena jueves 12 de mayo a las 8:00 p.m. Repite domingo siguiente a las 7:00 p.m.

El reinado de Victoria continúa con Jenna Coleman (Dr Who) regresando para una tercera temporada, junto a Tom Hughes (Dancing on the Edge). El éxito creado y escrito por Daisy Goodwin, se basa en hechos reales de los propios diarios exhaustivos de la Reina Victoria para pintar un vívido retrato de su transformación de sus impulsivos dieciocho años a sus primeros años como esposa, madre y cabeza de un imperio global, a través de la producción cinematográfica y un elenco conjunto de talento galardonado.

En esta tercera temporada la revolución sacude las monarquías de Europa. Feodora, la media hermana de la Reina, busca refugio en el Palacio. Victoria se encuentra bajo presión para sofocar la insurrección cartista con fuerza violenta. Después del nacimiento de la princesa Louise, la casa real huye a Osborne House, en la Isla de Wight.

El canal Film&Arts está disponible en Perú por Claro TV (canal 125) y DirecTV (canal 746).

Victoria en Film&Arts

Acerca de Film&Arts

Film&Arts es el único canal de América Latina dirigido a los amantes de las artes y el espectáculo en todas sus manifestaciones. Con una imagen moderna y vanguardista que subraya “el arte del entretenimiento”, el canal brinda a su audienciauna amplia gama de contenidos de alto nivel entre los que destacan grandes espectáculos de Broadway, eventos en vivo y algunas de las series de época más aclamadas de la actualidad, así como programas de entrevistas, documentales y destacadas películas orientadas a las artes. Disponible en HD las 24 horas del día, Film&Arts es contenido de alto valor estético para una audiencia exigente.