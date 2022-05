La Municipalidad de San Borja viene realizando vacunaciones en puntos específicos y de manera itinerante que incluye las visitas a las diversas casas de reposo para adultos mayores.

Estas iniciativas forman parte de las acciones territoriales para preservar la salud pública, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.



«Más allá de cumplir un trabajo, es acercar esperanza a quienes viven lejos de sus familias los hacemos sentir que como comunidad nos importan, nuestra finalidad es incluir a quienes aún están pendientes de vacunación y están consideradas como población vulnerable», comentó la Dra. Gisselle More, jefe de la Unidad de Servicios de Salud y Atención al Ciudadano de la comuna.



Las acciones estratégicas incluyen a la población que no pueda acercarse a un centro de vacunación como son los hogares de reposo, albergues, etc.

Asimismo, la ​Gerencia de la ​Red Integrada De Salud De La Municipalidad de San Borja ha gestionado vacunaciones en los diversos centros educativos primaria y secundaria del distrito, contando con la autorización de los padres o tutores de los menores de. Manera coordinada con la DIRIS LIMA CENTRO.



Cabe mencionar que durante el mes de abril se llevó a cabo el segundo taller del Comité Distrital de Salud de San Borja, que cuenta con el soporte de la estrategia Smart City Health San Borja . En esta reunión, sus integrantes priorizaron la problemática del distrito y evaluaron estrategias multisectoriales e integrales para su control.



Con este trabajo participativo de la comunidad se generan iniciativas y acciones destinadas a fortalecer las políticas de salud local, en beneficio de la ciudadanía. Para mayor información, se puede ingresar a: https://www.facebook.com/munisanborja