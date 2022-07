iOS 16, el último sistema operativo móvil de Apple promete revolucionar y muchas de sus funciones están en proceso de prueba y ya están disponibles en una primera versión beta pública.

Esto significa que puede descargar e instalar la actualización de iPhone hoy, siempre que tenga un equipo compatible.

Entre las funciones que trae el iOS 16 de Apple, se incluye una pantalla de bloqueo personalizable, una función de recorte inteligente y mensajes de texto editables.

En junio, Apple lanzó la versión beta para desarrolladores de iOS 16 poco después de su conferencia de desarrolladores, pero no muchas personas eran elegibles para descargar e instalar el software.

Pero afortunadamente ya puedes obtener iOS 16 Beta 1 ahora mismo y según comentan, es un poco más estable que la versión para desarrolladores.

Para acceder ahora mismo, sigue este tutorial paso a paso:

Antes de empezar, debes hacer una copia de seguridad de tu iPhone y tomar precauciones antes de actualizar. Todo el software preliminar como iOS 16 beta puede contener errores y otros problemas que pueden hacer que su dispositivo sea más difícil de usar, por lo que debe hacer una copia de seguridad de su dispositivo en caso de que quiera volver a iOS 15.

Recuerda que si no encuentras la opción, deberás actualización la función de copia de seguridad siguiente esta captura de imagen desde iCloud.

Cómo hacer copia de seguridad de tu iPhone

Cómo registrarse en el programa de software beta de Apple

Una vez que se haya hecho una copia de seguridad de su dispositivo, es hora de registrarse en el Programa de software beta de Apple, que permite a cualquier persona probar el software preliminar de forma gratuita, para proporcionar comentarios a Apple sobre la calidad, la facilidad de uso y los problemas. Actualmente, puede probar iOS 16 beta en cualquier dispositivo Apple compatible (iPhone 8 y posterior).

Para inscribirse en el Programa de software beta de Apple:

1 . Vaya al sitio web del Programa de software Beta de Apple en su iPhone en este link https://beta.apple.com/sp/betaprogram/welcome.

2 . Toque el botón azul “Registrarse” en la parte inferior de la página.

3 . Use Face ID o Touch ID para iniciar sesión en la ID de Apple que está adjunta a su iPhone.

4 . Lea y acepte el Acuerdo del Programa de Software Beta de Apple.

En la página que aparece a continuación, desplácese hacia abajo hasta Comenzar y toque inscribir su dispositivo iOS , que debe tener un hipervínculo en el párrafo que aparece. Eso lo llevará a otra página, donde Apple le explicará todo lo que necesita hacer para descargar e instalar iOS 16 beta en su iPhone.

Para inscribirse en el Programa de software beta

Instale el perfil de configuración beta de iOS 16

Si se desplaza hacia abajo en esta página, verá una sección llamada Instalar perfil. Para descargar e instalar iOS 16 beta en su dispositivo, ahora debe instalar un perfil de configuración en su iPhone.

Esencialmente, un perfil de configuración permite que un tercero administre su dispositivo; en este caso, Apple. Es posible que le preocupe si se trata o no de una violación de la privacidad, pero tenga la seguridad de que este perfil de configuración simplemente permite que Apple entregue y administre iOS 16 beta en su dispositivo.

Para instalar el perfil de configuración, presione el botón azul Descargar perfil y luego toque Permitir en la ventana emergente que aparece.

A continuación, salga de su navegador web, inicie la aplicación Configuración y toque Descargar perfil en la parte superior de la página. Luego debería mostrarle una ventana para el perfil de configuración beta pública de iOS 16.

Toque Instalar, ingrese su código de acceso y luego presione Instalar dos veces más. Finalmente, toque Reiniciar para obtener la actualización beta inalámbrica de iOS 16.

Descarga e instala iOS 16 beta

Una vez que su iPhone se reinicie, vaya a Configuración > General > Actualización de software , presione Descargar e instalar e ingrese su contraseña para comenzar el proceso de actualización a iOS 16 beta.

Si por algún motivo no ve la opción Descargar e instalar, es posible que deba esperar unos minutos o borrar la memoria para liberar espacio. Si no tiene suficiente espacio, no podrá descargar iOS 16, así que borre su memoria eliminando archivos grandes y descargando aplicaciones pesadas.

Debería ver una barra de carga, junto con una estimación aproximada de cuánto tiempo llevará el proceso de descarga. Una vez que se complete la descarga, reinicie su dispositivo y espere a que se instale iOS 16 beta. Cuando su iPhone se inicie, debería ver iOS 16 beta descargado en su dispositivo.