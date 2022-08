El galardonado estudio de animación independiente ZAG está celebrando su exitosa marca insignia, Miraculous: Las aventuras de Ladybug, en toda América Latina con una promoción panregional del Miraculous Day el 8 de agosto. El anuncio fue realizado por Julian Zag, EVP de Operaciones y Head of Consumer Products de ZAG.

El primer Miraculous Day oficial fue celebrado en Brasil por ZAG y el socio de transmisión brasileño Gloob en 2019. El éxito de esta iniciativa ha llevado a la creación de una promoción ampliada en toda la región que contará con contenido especial en el aire, múltiples influenciadores y campañas en redes sociales y promociones minoristas en más de 700 puntos de venta para incluir personajes de Miraculous Meet & Greets en centros comerciales y parques de diversiones en todo Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Colombia y América Central.

Además de la celebración oficial del Miraculous Day del 8 de agosto, la promoción se expandirá aún más en territorios clave, incluido el regreso a clases en México; Día del Niño en Sudamérica; y una promoción de Miraculous de un mes de duración en Brasil y América Central.

“El 8 de agosto, celebraremos el fanatismo de Miraculous en toda América Latina con una promoción múltiple que se extiende desde la pantalla hasta en línea y en las tiendas”, explica Angela Cortez, VP de Licencias y Consumer Products América Latina de ZAG, quien reporta a Julian Zag. “Estamos entusiasmados con la respuesta entusiasta de nuestros socios minoristas y de contenido para hacer de Miraculous Day 2022 un evento divertido y memorable para nuestros millones de fanáticos en toda la región y para crear más conciencia sobre nuestra marca única”.

“Estamos muy contentos de ver una iniciativa de ZAG y Gloob expandiéndose a toda América Latina. Esto refuerza el compromiso de Globo con el éxito de Miraculous”, agregó Luiz Filipe Figueira, director de programación y estrategia de contenido de Gloob/Gloobinho. “Esperamos que el Miraculous Day se convierta en una iniciativa global para que todos celebren el orgullo de ser un Miraculer”.

Como parte de la promoción en toda la región de América Latina, las temporadas 1 a 4 de Miraculous: Las aventuras de Ladybug y los especiales Miraculous World: New York, United Heroez y Miraculous World: Shanghai, The Legend of Ladydragon estarán disponibles en Disney+.

El servicio de transmisión también publicará contenido especial en sus identificadores de redes sociales. Además, como parte de la celebración, se llevará a cabo una extensa campaña de influencers en la que los participantes recibirán un kit de la marca Miraculous Day, que incluye una selección de productos populares de la marca Miraculous.

En Brasil, como parte de la cuarta celebración anual del Miraculous Day, Gloob transmitirá un maratón de Miraculous: Las aventuras de Ladybug que contará con contenido completamente nuevo. 2022 también marca el primer año en que el evento se expandirá al comercio minorista, con más de 100 minoristas en Brasil a bordo para participar, incluido Rihappy, que ofrecerá encuentros con personajes en Sao Paulo, Superlegal y Blanc Toys.

El Miraculous Day se destacará en las tiendas con material distintivo en el punto de compra en las tapas y en las ventanas. May Macarons también está desarrollando macarrones temáticos de Miraculous disponibles en sus puntos de venta en Sao Paulo, con eventos especiales en el interior y promociones en línea. La celebración de este año también incorporará una iniciativa de comercio electrónico del 1 al 15 de agosto con tiendas minoristas en línea, incluidas Amazon, Superlegal, Blanc Tous, Trends Brinquedoes y Estripulia, con páginas de productos para el hogar, y contenido especial.

En México, la emisora pública Televisa Univisión estrenará la película animada Miraculous World: New York – United Heroez, luego de una semana de promoción al aire de Miraculous en el Canal 5.

El parque de diversiones Kataplum ofrecerá Meet & Greets para conocer a los personajes en tres los fines de semana y proyectará un video promocional con la imagen del Miraculous Day, así como fotos de productos con licencia en sus 673 pantallas en los parques de Kataplum, así como en 51 centros de entretenimiento de Recorcholis en todo el país.

Kataplum también llevará a cabo una campaña publicitaria de autobuses de un mes de duración en toda la Ciudad de México durante agosto. ZAG también está apoyando las ventas de regreso a la escuela con Fotorama que presenta materiales de punto de venta y una campaña en las redes sociales. Además, la tienda de la marca Miraculous Amazon tendrá una amplia campaña publicitaria que promocionará los productos con licencia de Miraculous.

En Colombia el canal RCN integrará la promoción del Miraculous Day con programación especial; y ZAG, junto con el distribuidor de juguetes Continente, realizarán una promoción especial en puntos de venta.

En varios países de América Central, el Miraculous Day se celebrará en asociación con el socio minorista de ropa St. Jacks, que ofrecerá encuentros con los personajes de Miraculous y un concurso de disfraces en todas sus tiendas. Continente también replicará la promoción de Colombia en esta región.

En Argentina, el distribuidor de juguetes Caffaro lanzará una campaña de Meet & Greets de tres semanas en los principales centros comerciales y tiendas especializadas en juguetes con una importante campaña en las redes sociales que incluye concursos de entrega de mercadería.

En Chile y Perú, el distribuidor de juguetes Wish Trade promoverá concursos de sorteos y encuentros con personajes con importantes minoristas como Ripley y Falabella en Chile, y Ripley, Falabella, Tottus, Wong y Oechsle en Perú.