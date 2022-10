La actriz Mayella Lloclla ofreció una entrevista a propósito de su presentación a las 7 de la noche de este domingo 23 de octubre “En esta cocina… Mando yo“. Ella hace dupla con André Silva y juntos se enfrentan a Nicolas Galindo y Daniela Feijoo. Adjunto fotos.

Mañana domingo te veremos en la cocina de Ethel y Yaco, ¿cómo la pasaste?

Fue muy divertido, André y yo hicimos un gran equipo en la cocina, él sabe cocinar y es muy organizado. Además, antes de empezar le advertí, “pobre de ti que me mutees” (risas).

¿Tú sabes cocinar?

Yo no mando en mi cocina, no me gusta cocinar. Yo no conquisto por el estómago, conquisto con mi carisma y mi personalidad.

¿Y qué tal la competencia?

Nico es un gran cocinero, así se vende en sus redes y, por eso, Daniela no necesitó hacer mucho porque Nico hizo todo solo (risas).

Cambiando de tema, ¿cómo está tu corazón?

Muy bien, mi pareja me conquistó hace mucho por el estómago. Estamos pasando por un hermoso momento, creo que el apoyo y la admiración que nos tenemos ambos es lo que fortalece todo.

Tienes un hijo, ¿te animas por uno más?

Sí me gustaría un hijo más, pero por ahora no porque esto demanda mucho tiempo y ahora no lo tengo. Y si más adelante no pudiera tener hijos, adoptaría, no lo descarto.

¿Y congelar tus óvulos?

No he congelado óvulos, los he donado, y sé que es un proceso un poco fuerte, así que esto tendría que pensarlo bien.

¿Has pensado en casarte?

Le pedí matrimonio a mi pareja este año, en febrero, y tenemos miras de casarnos a fines del próximo año. Y ya a partir de febrero del otro empiezo con todos mis planes de boda.

Tú lo pediste…

Soy una mujer empoderada y siempre tuve claro, desde que estuvimos, que sería yo quien pediría matrimonio, yo sabía que iba a ser el día que yo lo decida.

Por último, ¿en qué proyectos estás ahora?

Estamos en la recta final de las grabaciones de “Luz de luna”, estoy a punto de lanzar mi joyería inspirada en el Perú, “Cao” y también con otros proyectos. ¿Qué me falta hacer? Me gustaría conducir un programa de viaje, soy muy aventurera, quisiera mostrar todo lo que hay en el país. Y ya el próximo año me daré un mes de vacaciones con mi familia, durante este tiempo no voy a trabajar porque quiero estar con ellos.

¡No te pierdas “En esta cocina… Mando yo”, este domingo a las 7 de la noche, por América Televisión!