En el marco del Día Internacional de la Mujer, Alejandra Baigorria participó en Conectadxs Emprende, evento organizado por Zegel IPAE en el que participaron la periodista Manuela Camacho, la empresaria Ileana Tapia y la laureada esquiadora acuática Natalia Cuglievan.

Durante el conversatorio, la ‘Rubia de Gamarra' habló sobre los estereotipos que ha tenido que enfrentar como figura pública, empresaria y deportista.

Baigorria recordó sus inicios en el automovilismo y lo difícil que fue hacerse reconocida en un mundo dominado por hombres. “Decían: “aquí no pasa nada”, “no va a poder correr”, “no lo hace bien” o “se va a chocar”.

Cuando alguien me dice que no lo voy a poder hacer porque soy mujer o más débil, ese es el momento en el que me sale la mayor cantidad de fuerza para demostrarle a esas personas que no creyeron en mí que sí se puede”, resaltó la pilota peruana quien ha participado en el emblemático rally peruano Caminos del Inca.

Esa personalidad positiva hizo que en el 2013 publicara el libro “Yo puedo, sé que puedo”, en donde dio detalles de cómo transformar una ruptura sentimental en éxito personal.

“Recuerdo mucho la frase: “convierte el desamor en éxito”. Yo sé que muchas mujeres han llorado por un desamor y creen que se les acaba el mundo. A mí, el momento en el que mi primer amor me rompió el corazón, si bien pasé un momento de depresión, me paré y decidí escribir mi libro en donde conté cómo en ese proceso logré abrir 13 tiendas. Yo convertí esa depresión y tristeza en éxito, y espero que otras mujeres también puedan hacerlo”, resaltó Baigorria.

La empresaria contó los difíciles momentos que enfrentó durante la pandemia en los que en más de una oportunidad pensó en tirar la toalla y dejar atrás sus tiendas. Sin embargo, en ese momento optó por apostar por un negocio de pijamas, un giro de 180 grados de su negocio que la llevó a reinventarse.

“En ese momento mi empresa despegó más de un 300% en ventas y fue ahí en donde una marca departamento me miró y, hoy por hoy, estoy en 7 tiendas de centros comerciales y me siento muy orgullosa”, puntualizó la empresaria.

Rompiendo tabúes

Alejandra Baigorria aprovechó el conversatorio Conectadxs Emprende para reflexionar sobre los tabúes que existen por ser una mujer de 34 años, que aún no está casada y no tiene hijos. La empresaria resaltó que toda mujer tiene derecho a cumplir sus sueños en el momento que ellas lo decidan.

“Hace tres años me enteré sobre el proceso de congelar óvulos y decidí pasar por el tratamiento a los 31 años. Actualmente, tengo 16 óvulos congelados para cuando yo decida ser mamá. En ese momento yo estaba soltera y pensaba en que si aún así no encontraba el amor o no me iba a casar, no dejaría de ser mamá. Yo siento que voy a tener a mis hijos en el momento en que yo decida ser madre. No hay un orden para hacer las cosas, tienen que ser como tú quieres que sean”, destacó Baigorria.

Al finalizar el evento la empresaria animó a que otras mujeres emprendedoras luchen por sus sueños. “Yo nunca me rendí, siempre confié en el poder de mí idea, en lo que yo quería hacer, de mi negocio.

La primera caída no significa que fracasaste, ese será el primer aprendizaje que con mucho esfuerzo y dedicación podrás convertir en éxito. Nunca dejes de luchar por tus sueños”.