Tenemos a un Latinoamericano en las grandes ligas de Xiaomi, se trata de Sergio Pacussich, elegido como uno de los Xiaomi Explorer 2023. ¿De qué trata?

Uno de los secretos detrás del éxito de Xiaomi es, sin duda, su auténtica conexión con sus Xiaomi Fans alrededor del mundo, a través de la Xiaomi Community. Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro para encontrar el mejor talento local.

Justamente, uno de los programas que creó el gigante tecnológico para reconocerlo fue ‘Xiaomi Explorers’. Este año se anunciaron los Xiaomi Explorer del 2023.

En la lista figuran Davide Migliaro, Alejandro Jaldo Serrano, Briseth Ballesteros, Aliona Baklanova, Ryan Cleary, Mariya Liyaskina, Cristian Solfanelli, Dolapo Tony Oshiame y Ociredef Malazarte Bregaudit y, por supuesto, el peruano Sergio Pacussich.

Sergio es fotógrafo y es más conocido en las redes sociales como @Pacushoot -plataforma en Tik Tok donde tiene más de 35 mil seguidores.

Este creador de contenido se caracteriza por compartir tutoriales muy sencillos sobre fotografía con celulares, especialmente con los mejores smartphones de Xiaomi utilizando solo la tecnología incorporada en ella.

“Para postular envié una foto que refleja un gran momento en mi vida: mi primera muestra de fotos en el Museo de Arte de Lima (MALI) tomadas íntegramente con un smartphone. Este trabajo fue evaluado y gané. Una de las funciones principales de un Xiaomi Explorer que más me gusta es cumplir con las misiones fotográficas de Xiaomi Global. Hasta la fecha he realizado una ruta viajera por lugares emblemáticos en Miraflores y he hecho un recorrido por el Centro Histórico de Lima, todo ello registrado con el Xiaomi 12T Pro, con el fin de unir fotografía y turismo”, relata Sergio.